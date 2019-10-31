وطن النهار

افتتح المدير المعين في جمعية جليب الشيوخ التعاونية د. حسين علي الحمادي مهرجان اكتوبر 2019 في سوق الجليب المركزي، بحضور مدير الشؤون الادارية خالد الظفيري، والمستشار القانوني محمد عدلي والمدير المالي مصطفى النواوي، وبهذه المناسبة اكد الحمادي ان عدد الأصناف المشمولة في المهرجان تتجاوز 150 صنفاً مابين غذائي واستهلاكي بتخفيضات تصل الى 60%.

وقال الحمادي ان المهرجان يأتي من ضمن الخطة التسويقية للجمعية التي تهدف في زيادة المبيعات عبر جذب اكبر عدد من المستهلكين، حيث تم تخصيص أسبوعياً عروضات متنوعة الأصناف لمدة يومين وهي الخميس والجمعة، مبينا ان المهرجان مستمر عروضاته من 24 ولغاية 31 اكتوبر مع توفر الكميات الكافية لتغطية الأيام المحددة للمهرجان.

ونوه الحمادي انه تم احداث نقلة نوعية في سوق الجليب المركزي من ناحية التكييف حيث كان في السابق يعاني من اعطال التي كانت تسبب خسائر وتلفا في المواد الغذائية، منوهاً انه بعد تركيب التكييف الجديد في السوق المركزي اصبح جاذباً للمستهلكين والشركات.

وأضاف الحمادي انه جار تركيب الكاميرات في سوق الجليب المركزي والفروع حسب مواصفات الداخلية، وذلك حفاظاً على ممتلكات الجمعية ومراقبة الدخول والخروج في الأماكن التابعة للجمعية، مؤكداً ان الكاميرات الجديدة ستسهم في الحد من اي تجاوزات او مخالفات. وفي نهاية التصريح اوضح الحمادي انه هناك تحسنا تدريجيا وتنظيميا على المستوى الإداري والفني والمالي في جمعية جليب الشيوخ التعاونية، حيث تم تسديد العديد من مستحقات الشركات المطلوبة على الجمعية، كما تم اعادة التعامل مع الشركات الكبرى بعدما كانت رافضة التوريد للجمعية قبل استلامنا لزمام أمور الجمعية.

