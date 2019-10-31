وطن النهار

اعلنت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين مشاركة وفد منها في معرض (اكسبو أصحاب الهمم) الذي يقام في دبي 5 نوفمبر المقبل ويستمر ثلاثة ايام بمشاركة نخبة من المبدعين والمبتكرين والموهوبين من مختلف الدول.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية د. فاطمة الثلاب في تصريح صحافي أمس ان الجمعية تهدف من خلال هذه المشاركة الى عرض انجازات الشباب الكويتي على المستويين الاقليمي والعالمي اضافة الى تبادل الخبرات مع المشاركين في المعرض. واضافت ان الفريق المشارك من الجمعية سيعرض مجموعة من الاختراعات والابتكارات الكويتية المتميزة مشيرة الى حرص الجمعية على المشاركة في مثل هذه الفعاليات للاحتكاك مع أصحاب الخبرات والكفاءات واكتساب الخبرات والمهارات منهم. وذكرت ان المخترعين الكويتيين يمتلكون العديد من الإنجازات والاختراعات المتميزة التي تستحق ان يسلط الضوء عليها ويتم إبرازها محليا وعربيا ودوليا. وبينت ان الجمعية تعمل جاهدة منذ إشهارها على إبراز الكفاءات الكويتية من المخترعين أصحاب الأفكار المميزة ومساعدتهم في الاحتكاك بنظرائهم من مختلف الدول وتوفير حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين في مختلف الفعاليات سعيا إلى تنفيذ أفكارهم واختراعاتهم وخروجها إلى النور. وشددت الثلاب على ان الجمعية مستمرة في المشاركة في مثل هذه الفعاليات سواء داخل دولة الكويت أو خارجها وبما يصب في صالح المخترعين الكويتيين وباعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المستقبلي المبني على العلم والمعرفة.

