وطن النهار

أصدر وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا قراراً ادارياً يقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة ممثلة بادارة تفتيش الأدوية ووزارة الداخلية ممثلة بادراتي مكافحة جرائم المال العام ومكافحة الجرائم الالكترونية.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الدكتور عبدالله البدر أن اللجنة تختص بالقيام بمهام بأعمال التفتيش على الأماكن غير المرخصة لها ببيع الأدوية وضبط الأدوية والمنتجات الصيدلانية والأعشاب المهربة والمغشوشة والمخالفات التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وضبط تلك التجاوزات وتحرير المحاضر اللازمة، وأن للجنة في سبيل انجاز أعمالها المنوطة بها حق دخول جميع الأماكن الخاضعة لأحكام القانون السابق ولائحته التنفيذية.

وأشار الى أن اللجنة تختص أيضا بضبط مروجي الأدوية والمنتجات الصيدلانية المغشوشة والمهربة وغير المصرح بالاعلان عنها والتي تخالف أحكام القانون رقم 38 لسنة 2002 بشأن تنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 437 لسنة 2002.

وبين البدر أن «تشكيل اللجنة يأتي نظرا لتنامي ظاهرة تخزين وعرض وبيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية في أماكن غير مرخص لها مما يعد مخالفا لأحكام القانونين السابقين وهو ما استوجب الحاجة للتنسيق مع وزارة الداخلية بموجب المادة 11 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة والتي تنص على أنه يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الصحة لمراقبة تنفيذ هذا القانون وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة، حق دخول جميع الأماكن المحال المطروح أو المعروض فيها للبيع أو المودع فيها شيئاً من المواد الخاضعة لأحكامه، وأن ياخذوا عينات من تلك المواد وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولهم في سبيل أداء وظفيتهم الاستعانة بقوة الشرطة»، لافتاً الى أن «الحرص على تمثيل ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية في اللجنة جاء بعد رصد كثير من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الغير معروفة المصدر والتي تبيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية والأعشاب غير المرخص لهم ببيعها وغير مسجلة في دولة الكويت مما يعرض صحة وحياة المرضى للخطر».

