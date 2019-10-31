وطن النهار

أصدرت وزارة الصحة قرارا اداريا بتشكيل لجنة طبية في المجلس الطبي العام، رغبة في تسهيل عرض الحالات على اللجان الطبية التخصصية بالمستشفيات والمجلس الطبي العام.

وقالت الوزارة إنه وبموجب القرار الاداري، فان اللجنة تختص بمراجعة واعتماد قرارات اللجان الطبية التخصصية الصادرة من المستشفيات فيما يتعلق بطلبات الاحالة للتقاعد، قبل احالتها للجنة المختصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتختص اللجنة كذلك باعتماد قرارات اللجان الطبية الصادرة بالتوصيات الطبية المختلفة المحالة لها من المجلس الطبي العام بناءً على طلب الجهات الرسمية بالدولة، ومن اختصاصات اللجنة كذلك كما نص القرار النظر في الاجازات الطويلة التي يتم منحها من قبل المستشفيات والمراكز التخصصية في القطاعين الحكومي والأهلي، والبت فيها واعتمادها، وتقوم اللجنة أيضاً ببحث شكاوى وتظلمات المراجعين المقدمة للمجلس الطبي العام، أو المحالة من قبل الوزارة، والمتعلقة بقرارات اللجان الطبية التي يختص فيها المجلس الطبي العام. كما أنه من اختصاصات اللجنة مراجعة نسب العجز التعويضية الصادرة من المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية. والنظر في اعتماد الاجازات الطبية الصادرة من خارج الكويت بعد التأكد من سلامة الأوراق.

