وطن النهار

قالت عضوة مجلس الادارة والهيئة التنفيذية للحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د. حصة الشاهين بأن آخر محطة لسيارة (كان ) للتوعية في اكتوبر كانت بالهيئة العامة للقوى العاملة لتوعية الموظفات اللاتي يقارب عددهن الـ600 موظفة.

من جانبها قامت د. رانيا متولي بتدريب الموظفات اللواتي قدمن لسيارة التوعية، للاستفسار عن الأسئلة المتعلقة بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه، والاساليب الحديثة المتبعة لعلاجه.

واشارت الى تقديم عرض توضيحي يبين طريقة الفحص الذاتي وتدريب الموظفات عليه. والتشديد على كل سيدة بالقيام بالفحص الذاتي كل شهر، وقالت: لوحظ على بعض السيدات بعض الخوف من الاستفسار عن سرطان الثدي ولكن التوضيح ازال خوفهن وبين لهم سهولة الفحص ولله الحمد، وقد تم توزيع الكتيبات التي تحتوي على رسم توضيحي لطريقة الفحص الذاتي لتذكير السيدات به.

وفي الختام كرمت أسيل المزيد الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) بدرع شكر وتقدير ومن جانبها شكرت حملة (كان) الهيئة والمنظمين للفعالية من قبل الهيئة دانة العوضي وباقي الموظفين المتعاونين لحرصهم على انجاح الفعالية بأعلى مستوى.

وقد قامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) بتنظيم يوم للتوعية لموظفات المركز المالي الكويتي للتوعية بسرطان الثدي، وتضمن محاضرة ألقتها د. مي طه من ادارة تعزيز الصحة.

