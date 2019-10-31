وطن النهار

دشن مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، صباح امس عدداً من الخدمات الالكترونية التفاعلية ومنها خدمة تسجيل الشركات والمو?سسات والجهات التجارية عبر موقع الجمارك الالكتروني، الى جانب مجموعة من التحسينات على الموقع الالكتروني وتم اطلاق هذه الخدمات الجديدة خلال حفل أقيم في مسرح الجمارك بمنطقة الشويخ.

ومن جانبه، قال المنسق العام لشؤون المنافذ ورئيس فريق ميكنة العمل الجمركية والنظم الأمنية طلال عيدان إن الجمارك تتفاعل دائماً مع كل ما يطرح من تطورات تكنولوجية لشركاء العمل بهدف سرعة انجاز العمل وتحسين بيئة الأعمال للكويت وحول ا?لية التسجيل على الموقع الالكتروني. وذكر انه يوجد داخل الموقع دليل ارشادي يوضح خطوات تسجيل الشركات والمو?سسات والجهات التجارية وطريقة رفع المستندات المطلوبة، مشيرا الى ان الجمارك سوف تقوم بالاحتفاظ بجميع المستندات المطلوبة بعد التحقق من مدى صحتها حتى يكون لديها جميع المعلومات والمستندات لتوثيق البيان.

