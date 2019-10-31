وطن النهار

وقعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد التعليم الدولي (آي.آي.اي) بالولايات المتحدة اتفاقية من شأنها أن توفر تدريبا مهنيا وتطويرا للمهارات الوظيفية في اطار برنامج للخريجين الكويتيين.

ووقع الاتفاقية المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين ورئيس معهد التعليم الدولي آلان غودمان أول من أمس الثلاثاء بهدف تعزيز القدرات التنافسية وتوسيع فرص العمل من خلال توفير تدريب عملي اختياري في كبرى الشركات العالمية بالولايات المتحدة.

وقال الدكتور شهاب الدين في كلمة ألقاها خلال مراسم توقيع الاتفاقية بالمكتب الثقافي الكويتي في واشنطن «اليوم ندخل مرحلة جديدة بعد أن وجدنا شريكا في معهد التعليم الدولي».

وأضاف أن البرنامج يهدف الى «توفير فرص امام الخريجين الكويتيين الجدد للحصول على خبرات مهنية قبل عودتهم الى الوطن والعمل في الشركات الأميركية ذات الصلة بعملهم قبل عودتهم الى الكويت».

وأشار الى أن «البرنامج جزء من جهودنا لضمان تزويد الشباب الكويتيين بالفرص والموارد التي تعزز تنميتهم على المستويين الشخصي والمهني».

وأكد المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي «أننا نعتقد أن لدينا اتفاقا جيدا جدا ولدينا توقعات كبيرة.. وأعتقد أننا سنتجاوز توقعاتنا».

وأعرب عن شكره لوكيل وزارة التعليم العالي الكويتي الدكتور صبيح المخيزيم ومديرة المكتب الكويتي الثقافي الدكتورة أسيل العوضي وسفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم الصباح قائلا «انه الراعي لهذه الفكرة وحضوره معنا اليوم يطمئننا بأنه سيتابع هذا البرنامج».

ومن جانبه قال غودمان «ان ما صممناه.. هو نموذج للابتكار لما يحدث بعد تخرج الطلاب للتأكد من أن لديهم تجارب مهنية جادة خلال فترة بقائهم بالولايات المتحدة».

وأضاف «نحن نيابة عن الشعب الأميركي ممتنون جدا لأنكم عهدتم طلابكم في رعايتنا» مؤكدا أن «الولايات المتحدة مستفيدة أيضا الى حد كبير من طلابكم.. وانه لشرف لي خدمة طلابكم». من جانبه قال سفير الكويت الشيخ سالم الصباح أنه «لا يوجد تركيز أكبر مما وضعته حكومتي على تعليم شبابنا وشاباتنا».

وأكد «لقد بذلت حكومتي الكثير من الجهد في هذا الصدد... ان من أولويات حكومتنا تعليم شبابنا وليس هناك هدية أفضل يمكننا أن نقدمها لشبابنا أكثر من تعليمهم».

ووصف الولايات المتحدة بأنها «الوجهة الأولى» للطلاب الكويتيين موضحا أنه من خلال هذا البرنامج «فاننا نوفر لشبابنا وشاباتنا خبرات في مجال العمل بالولايات المتحدة في ضوء خطة التنمية الوطنية 2035 لبناء اقتصادنا».

وأضاف «نحن بحاجة لأن يكون شبابنا وشاباتنا قادرين وعلى استعداد لمواجهة أي تحديات جديدة تلوح في الأفق».

وأوضح أنه «من خلال هذه الاتفاقية الان مع معهد التعليم الدولي فاننا وجدنا الشريك المناسب لفعل الشيء الصحيح ويحدونا الأمل في نجاح هذا البرنامج».

