وطن النهار

توقع مراقب التنبؤات الجوية بإدارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي انخفاضاً في درجات الحرارة وارتفاعا بنسبة الرطوبة مع فرصة لامطار خفيفة. وقال القراوي في تصريح لـ«كونا» ان البلاد تتأثر بمنخفض السودان الموسمي حيث يصاحب ذلك تغير الكتل الهوائية وانخفاض درجات الحرارة اضافة الى ارتفاع الرطوبة النسبية احيانا وخصوصا على المناطق الساحلية مع فرص تكون الضباب على بعض المناطق.

واضاف ان هناك فرصة لنشاط رياح مثيرة للغبار والاتربة تؤدي الى انخفاض في الرؤية الافقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة وتستمر هذه الحالة حتى اول مساء اليوم ثم تقل كميات السحب وفرص الامطار تدريجيا.

وتوقع لطقس نهار اليوم ان يكون حارا نسبيا وغائما جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح سرعتها بين 10 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا. واشار الى ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 30 و32 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و5 اقدام. أما عن حالة الطقس ليلا فتوقع ان يكون معتدلا والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

