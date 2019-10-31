وطن النهار

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أهمية تضافر الجهود لتحقيق التنمية إجمالا والتنمية المجتمعية على نحو خاص على امتداد الكويت وعلى صعيد المحافظات، مشيرا في هذا الصدد الى حرص محافظة الاحمدي على ممارسة المسؤولية المجتمعية في أبهى صورها خلال العديد من المسارات والممارسات وابرزها المشروع التنموي «محافظتي اجمل» الذي تعد التنمية المجتمعية والتنمية البشرية أحد أهم مساراته الخمس، الأمر الذي توج باعلان الاحمدي المدينة العربية المسؤولة مجتمعيا للعام 2019، الى جانب منح محافظ الاحمدي لقب سفير دولي للمسؤولية المجتمعية من قبل الشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية.

وثمن الخالد الجهود المجتمعية المبذولة من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية والأهلية في الكويت لتحقيق التنمية المجتمعية، وخص بالإشادة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال قطاع التنمية الاجتماعية، والذي تمارس الوزارة من خلاله مسؤوليتها عبر العديد من البرامج النوعية والمتميزة والمشروعات الفاعلة، ومنها مشروع الأسر الكويتية المنتجة علاوة على ما توليه الوزارة وباقي مؤسسات المجتمع المدني من اهتمام لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة الكويتية والارتقاء بمستواها المعيشي.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ رئيس مركز تنمية المجتمع «ب» بمدينة صباح الأحمد، سلطان العازمي، والذي أهداه مواد وثائقية تبرز دور الوزارة في دعم الكوادر النسائية الوطنية وتسلط الضوء على افاق الرعاية التي تحظى بها الاسر المنتجة في الكويت، حيث أشاد الخالد بجهود القائمين على هذا القطاع وفي مقدمتهم الوكيل المساعد للتنمية المجتمعية هناء الهاجري، والقائمين على مراكز التنمية عموما في الكويت وخاصة في محافظة الاحمدي.

