وطن النهار

انطلقت تحت رعاية وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، في مقر الجامعة العربية المفتوحة فعاليات المؤتمر العربي الخامس للتدريب بعنوان (دور التدريب وريادة الأعمال في بناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بين النظريات والتطبيق ) لمناقشة عدد من المواضيع البحثية والمهمة في دور التدريب وريادة الاعمال في بناء المشاريع وكيفية مواجهة التحديات للخروج بتوصيات كفيلة للتميز والإبداع، وبتنظيم وتعاون مشترك ما بين الجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت واتحاد المدربين العرب.

ممثل راعي المؤتمر وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب د. مشعل الشاهين وكيل وزارة الشباب اشار الى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط لانها تمثل رافداً مهماً من روافد تنوع مصادر الدخل القومي، بل لانها عامل فعال لتحفيز الأفراد نحو تنمية قدراتهم، وتشجيعهم على إيجاد فرص بديلة لزيادة الدخل، وتحقيق طموحاتهم الشخصية، وأضاف: المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مقومات الاقتصاد الوطني الهادف إلى تشجيع الشباب على العمل في القطاعات الاقتصادية المتعددة، من أجل استيعاب العمالة الزائدة، والتخفيف من حجم البطالة، وزيادة وتنمية الدخل، بما يسهم في تحقيق التنمية.

وأضاف انه في ظل رؤية مجلس الوزراء، وخطة عمل الحكومة، لتمكين الشباب والاعتماد عليهم باعتبارهم قاطرة عجلة التنمية والإنتاج، قام مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، بإعداد «السياسة الوطنية للشباب»، وهي السياسة التي تشمل العديد من البرامج والمشاريع التي تخدم الشباب في مختلف المجالات مشيرا انه جاري الإعلان عن برنامجي «دوري الإبداع الشبابي» و«المبادر المحترف» وهما برنامجان يهدفان بشكل مباشر إلى تنمية قدرات الشباب.

