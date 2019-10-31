وطن النهار

دشنت وزارة الشؤون المركز الخامس لخدمة المواطن في محافظة الجهراء (الحكومة مول)، بتوجيهات من وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز وتعليمات وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب، وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالله الحمدان، إن افتتاح هذا المركز عقب 4 مراكز تم افتتاحها في مجمع الوزارات وبرج التحرير ومنطقة القرين ومجمع الأفنيوز.

وأوضح الحمدان، في تصريح صحافي أمس، أن المركز يقدم خدمات استخراج شهادات لمن يهمه الأمر لمنتفعي المساعدات الاجتماعية، وشهادات لمن يهمه الأمر لطلبة الجامعات الحكومية والخاصة وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والطلبة الدارسين خارج البلاد، إضافة إلى الرد على استفسارات المواطنين بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة، مؤكدا سعي الوزارة إلى تقديم شتى الخدمات للمواطنين، عبر افتتاح العديد من مراكز الخدمة في جميع المحافظات، تفعيلاً لعمل الميكنة وإنهاء الدورة المستندية.

من جانبه، قال مدير إدارة خدمة المواطن في وزارة الشؤون حمد المطيري، إن «الإدارة تقدم خدماتها للمواطنين في عدد من المحافظات والمواقع ومنها مجمع الوزارات وبرج التحرير على فترتين صباحية ومسائية، والحكومة مول في القرين على فترتين، فضلاً عن مجمع الأفنيوز والموقع الجديد في الحكومة مول بالجهراء».

وأعلن المطيري، أن الوزارة بصدد استلام الموقع الجديد للحكومة مول في منطقة جليب الشيوخ بعد توقيعها العقد وبانتظار الاستلام النهائي من قبل وزارة المواصلات، لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع المواصلات لافتتاح فرع جديد لخدمة المواطن في مدينة صباح الأحمد.

