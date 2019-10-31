وطن النهار

بحث وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم العام أسامة السلطان، مع المدير الإقليمي لمكتب امديست بالكويت سمر خليف، آلية تنفيذ برامج تدريبية للطلبة والمعلمين، لاسيما أن برنامج YES الخاص بالطلبة الكويتيين فقط سينطلق في بداية شهر نوفمبر المقبل. وأشار السلطان خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقده صباح امس بمكتبه في ديوان عام الوزارة بجنوب السرة في اطار التعاون المشترك بين التربية والمكتب الثقافي التابع للسفارة الاميركية بحضور الموجه العام للغة الانكليزية سوزان بشيتي، إلى اطلاق برنامج PCELT الخاص بتدريب المعلمين من خلال مدربين وطنيين معتمدين من قبل امديست.

من جانب آخر، اختتمت أمس الاربعاء في مدارس منطقة العاصمة التعليمية بطولة تنس الطاولة للمرحلة المتوسطة، التي نظمت تحت اشراف عام الموجهة الفنية الاولى للتربية البدنية تهاني الهولي واشراف الموجهات الفنيات شيخه العلاطي وغنيمه العلاطي واسمهان الحربي وخلود القلاف، وحصلت مدرسة أميمة بنت عبدالله على المراكز الاول، ومدرسة منيرة السعيد على المركز الثاني ومدرسة القادسية على المركز الثالث.

