أول النهار

قال وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية فريد العمادي أول من أمس الثلاثاء ان الاجتماع الخامس لوزراء الاوقاف والشؤون الاسلامية الخليجي اقر مذكرة التفاهم ومشروع مواجهة مخاطر الالحاد.

وأوضح العمادي الذي ترأس الوفد الكويتي بالنيابة عن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية فهد الشعلة في تصريح لـ (كونا) ان الاجتماع الخليجي اقر وضع تصور لتجديد الخطاب الديني والاهتمام بالاسرة واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في التوجيه الديني.

وأشار الى ان الاجتماع خرج بجملة من النتائج التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع والتي كان ابرزها اعتماد مشروع مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الأوقاف واعتماد ورقة العمل التي تقدمت بها دولة الكويت حول تعزيز اليقين بالله عزوجل لدى الشرائح المجتمعية.

وتابع قائلا «تم كذلك الموافقة على مقترح اعداد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون في مجال الشؤون الاسلامية وتكليف وزارة الاوقاف في الكويت لاعداد مذكرة التفاهم وعرضها على اللجنة الدائمة لاستكمال المناقشات حولها». وقال العمادي انه تم تكليف الكويت ايضا بوضع تصور عام لورقة تتضمن تجديد الخطاب الديني في المرحلة الراهنة وسبل التعامل مع التحديات المعاصرة لطرحها بناء على اقتراح كويتي ومناقشته في الاجتماع المقبل.

واشاد بروح التعاون التي سادت جلسات الاجتماع والمشاركة الفعالة والتي تعكس حرص القائمين على تلك المؤسسات الخليجية على بذل جميع الجهود لانجاحها وصولا للاهداف المرجوة منها.

وثمن دور سلطنة عمان لانجاح الاجتماع الخليجي والتي تترأس الدورة الحالية للقمة الخليجية مشيدا بدور الوزراء المعنيين بالاوقاف والشؤون الاسلامية لدورهم الحثيث في دفع التنسيق الخليجي الى مجالات رحبة من التعاون المشترك.

وكان وزير الاوقاف والشؤون الدينية العماني الشيخ عبدالله السالمي افتتح هذا الاجتماع في وقت سابق حيث تبحث الوفود المشاركة مشروع مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأوقاف ومشروع انشاء صندوق وقفي خليجي وتعزيز دور العلماء الراسخين في العلم في المجتمعات الخليجية.

