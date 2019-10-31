الأولى

خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد -حفظه الله ورعاه- في افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة كان حافلاً وشاملاً، حلَّل فيه سموه أوضاعنا المحلية والخليجية والعربية بنظرته الثاقبة وبعد نظره السياسي وخبرة السنين.

كلمات سموه جاءت من الصميم وفي الصميم، من صميم قلب رجل خدم وطنه وشعبه وأمته باقتدار وحنكة وأمانة وصدق وشجاعة وحكمة لعشرات السنين، وكان همه الأول والأخير مصلحة الكويت وشعبها والوطن العربي وشعوبه، وكان الساعي بجد وإخلاص من أجل استقرار وأمن ورخاء بلده وكل دول المنطقة والعالم، رجل أسهم في صنع تاريخ المنطقة وأحد ابرز قادتها والمشارك في إعداد قرارات تاريخية.

وحينما يحذر رجل بخبرة وحنكة صباح الأحمد من خطورة انحراف وسائل التواصل الاجتماعي فإن علينا جميعاً أن ننتبه ونحذر فقد وضع سمو الأمير أصبعه على الجرح حيث أصبحت تلك الوسائل خطراً دائماً يهدد أمننا ليل نهار وباتت مرتعاً لضعاف النفوس الذين يريدون ببلادنا شراً ويسعون لتمزيق وحدتنا وإضعاف وطننا تحقيقاً لأهداف من جنَّدهم.

علينا جميعاً تقع مسؤولية كبيرة لمواجهة هذا الخطر بالتمسك بوحدتنا الوطنية والوقوف صفاً واحداً خلف قيادتنا الحكيمة وعدم الالتفات إلى الإشاعات وإلى دعاة التشاؤم والإحباط الذين يحاولون إيقاف مسيرة الخير.

وقد وضعنا سمو الأمير جميعاً أمام مسؤوليات تاريخية، وهو ما يستوجب على أعضاء السلطتين العمل معاً وبتعاون صادق من أجل تحقيق طموحات الوطن والمواطنين والابتعاد عن التأزيم والسعي لإقرار قوانين تدفع التنمية في وطننا وتبني شباباً قادراً على تحمل المسؤولية.

علينا أن نلبي دعوة سمو الأمير بأن نجعل مصلحة الكويت دائماً همنا الأول وشغلنا الشاغل فهي أمانة غالية في أعناقنا، كما أن التاريخ لا يجامل ولا يرحم ولن يغفر لمن يقصِّر.

إن تطورات الأوضاع في المنطقة يجب أن تجعلنا أكثر حرصاً على الحذر والوحدة والتعاون من أجل الحفاظ على وطن العز والكرامة والخير والمحبة والعطاء والكرم، كما قال سمو الأمير، الوطن الذي يحسدنا الآخرون عليه.

علينا أن نتعظ مما يجري حولنا وأن نتمسك بوحدتنا الوطنية ونقف خلف قيادتنا الحكيمة التي تقود بلدنا إلى بر الأمان ومن واجبنا نبذ الفتن والنعرات البغيضة التي تهدد أمننا.

وحفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه