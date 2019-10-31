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عقد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مباحثات رسمية امس مع ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وكبار المسؤولين، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها ملك الاردن للبلاد واختتمها أمس. (طالع ص 03)

وصرح وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح بان المباحثات تناولت العلاقات الاخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، وتوسيع اطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة، كما تناولت اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك واخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

واضاف: ساد المباحثات جو ودي عكس روح الاخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الاصعدة.

من جانب آخر قام مبعوث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ظهر امس بتسليم رسالة خطية من سموه الى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في شتى المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.