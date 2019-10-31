الأولى

تصاعد السجال السياسي بين وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري والنائب عمر الطبطبائي، حيث تصدت بوشهري لهجوم الطبطبائي بقولها: لسنا ممن يساوم النواب، مضيفة: ادعوك إلى أن تكشف على منصة الاستجواب أسماء من ساومتهم أو حاولت ذلك بحسب ادعائك.

واضافت في تدوينات لها على شبكة التواصل الاجتماعي: على المنصة، وبالأدلة والمستندات سيرى أهل الكويت ونواب الأمة من فينا يحمي المال العام ويحمل هموم المواطن.

وكان الطبطبائي قال: ان طلب بوشهري تأجيل الاستجواب حق كفله الدستور لها، لكن أن تقوم بمساومة بعض النواب ببعض المناصب الشاغرة لديها فهذا أمر مرفوض. وأضاف: كنا نتمنى ان تكون وزيرة الاشغال والاسكان مستعدة لصعود المنصة لكي يرى الشعب حقيقة مايدور في الوزارتين، ولانسعى لرأس الوزيرة بل نريد الاصلاح الحقيقي.

وطالب الطبطبائي الوزيرة بمقارعة الحجة بالحجة والدليل بالدليل، قائلا: سأعرض كل ملاحظة بالمستندات والوثائق أمام أهل الكويت.

من جهتها علقت النائب صفاء الهاشم على استجوابات الجلسة المقبلة بقولها: سنرى من الحلقة الاضعف، فالمستجوبون يعدون شيئا للوزراء، موضحة ان الحكومة كعادتها تشيل محاور او تطلب شطبها او يرفض وزيرها صعود المنصة... والجلسة المقبلة ستكون نارية وفيها چراغي وايد واتوقع مفاجآت لان الحكومة تبيع وزراءها احيانا. وحول اللجنة المالية، قالت الهاشم: سنتناول فيها القوانين التي كانت موجودة على جدول أعمال اللجنة السابقة وكذلك المشاريع التي تأتينا من الحكومة، وكل مافيه المصلحة العامة للدولة أو المواطن سوف أكون معه، وإذا كان فيه ضرر على المواطن فسوف أكون ضده.

وأشارت إلى انها لم تقرأ تقرير مشروع قانون الاستبدال الذي قدمته اللجنة السابقة الى مجلس الامة، وسوف تتطلع عليه وإذا وجدت فيه اي شوائب فسوف تطالب بسحبه،لكنه حتى الان مازال على جدول اعمال الجلسة القادمة والى ذلك الحين يصير خير.

من جهة أخرى، شكلت 3 لجان برلمانية هياكلها بالتزكية امس، حيث يرأس اللجنة المالية صفاء الهاشم ومقررها صالح عاشور، في حين رأس التشريعية خالد الشطي، بينما يتولى احمد الفضل رئاسة الأولويات، وعدنان عبدالصمد رئاسة الميزانيات. من جانب آخر سجل النائبان بدر الملا والحميدي السبيعي امتعاضهما من دور الحكومة في اختيار اعضاء اللجان امس، معتبرين تصويتها لا يقدر أصحاب الاختصاصات وفيه إقصاء لهما من عضوية اللجنة التشريعية.