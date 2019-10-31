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بيروت- الوكالات: فُتحت الطرقات في معظم المناطق اللبنانية صباح أمس واستعادت الشوارع حركتها الطبيعية تدريجيا بعد أن أغلقها المتظاهرون على مدى أسبوعين في حين ابدى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري استعداده لتشكيل حكومة جديدة شرط ان تكون من التكنوقراط القادرين على تنفيذ حزمة الاصلاحات التي اقرتها حكومته المستقيلة.... (طالع ص 18)

وبعد يوم من تقديم استقالته أبدى الحريري استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة، بشرط أن تضم وزراء تكنوقراط قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي. وقال مسؤول بارز مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة. وتقدم الحريري باستقالته الثلاثاء بعد احتجاجات حاشدة استمرت نحو أسبوعين ضد النخبة السياسية في لبنان التي يتهمها المتظاهرون بالفساد.

وقد طلب رئيس الجمهورية ميشال عون أمس من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال إلى حين تشكل حكومة جديدة.

في غضون ذلك فُتحت الطرقات في معظم المناطق اللبنانية صباح أمس بعد أن أغلقها المتظاهرون على مدى أسبوعين. وعلى الرغم من عودة الوضع في البلاد تدريجياً إلى طبيعته، شدّد بعض المحتجّين على أن استقالة الحريري لا تكفي ليخرجوا من الشارع، وذلك في ظلّ غموض يحيط بالمرحلة المقبلة سياسياً.

واستجاب بعض المعتصمين لدعوة قيادة الجيش أمس إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة لإعادة الحياة لطبيعتها، وفتحوا الطرقات بأنفسهم. في مدينة جبيل على بعد نحو 40 كيلومتراً إلى شمال العاصمة أزال المعتصمون سواتر ترابية كانوا وضعوها وسط الطريق على مدى أيام. لكن في منطقة جل الديب شمال بيروت، عمد الجيش على فتح مسلكي الطريق السريع بإزالة الخيم وأغراض المحتجّين وقال متظاهر رفض الكشف عن هويته ن الجيش فتح الطريق بالقوة وتعرض أحدهم للضرب، كان الأجدى بهم أن يتكلموا معنا، نحن كنا نتشاور في ما بيننا لفتح الطريق.ومعظم الطرقات التي قطعت هي طرق رئيسة تربط مناطق في شمال وجنوب لبنان بالعاصمة.

وفي ساحة الشهداء تجمع العشرات أمس وكان عددهم أقل من الأيام الماضية، كما أن الساحة تغيرت معالمها وتراجع عدد الخيم فيها. وانهمكت شابات في تنظيف الساحة، فيما أعاد المحتجون تشييد خيم جديدة وجلسوا فيها.

على الصعيد الدولي، دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من جهته القادة السياسيين في لبنان إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.، فيما اعتبرت السفارة البريطانية في بيروت أمس أن لبنان يحتاج إلى حكومة قادرة وبشكل عاجل على تقديم إصلاحات حيوية وضرورية لإنشاء بلد أفضل للجميع.

وفي طهران أعلن مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله السيد علي خامنئي أنّ للمتظاهرين في العراق ولبنان مطالب محقة، ولكنّه دعا إلى التحرك ضمن الهيكليات والأطر القانونية.