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بغداد الوكالات: دخلت الأزمة السياسية في العراق منعطفا جديدا بعد أن اتفق الشريكان الرئيسان لرئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على لاطاحة بحكومته. وفيما تضاربت الأنباء حول نية عبد المهدي تقديم استقالته فقد حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من تحول العراق الى سورية او اليمن.... (طالع ص 19).

وفي تطور لافت أعلن الصدر وزعيم كتلة فتح الممثلة للحشد الشعبي في البرلمان هادي العامري أنهما سيتعاونان لـ سحب الثقة من عبد المهدي، واتفق الرجلان اللذان كانا يخوضان ما يشبه حرباً باردة بينهما في الآونة الأخيرة على التخلي عن رئيس الوزراء المستقل قبل ساعات من جلسة برلمانية حاسمة. وفي رسالة مطولة ردا على الصدر الذي كان قد دعا إلى انتخابات نيابية مبكرة قال انه إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة، فهناك طريق أكثر اختصاراً وهو ان تتفق مع العامري لتشكيل حكومة جديدة. ورد الصدر على الفور عبر صفحته في تويتر قائلاً: كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك داعياً العامري للتعاون من أجل سحب الثقة وحذر الصدر من تداعيات سياسية خطيرة قد تنجم عن تمسك عبد المهدي بالسلطة، واعتبر أن عدم استقالة عبد المهدي ستحول العراق إلى سورية أو اليمن. بدوره أعلن النائب عن تحالف الفتح، مهدي أمرلي أن مرشحا بديلا لرئيس الوزراء الحالي سيتم الاعلان عن اسمه خلال اليومين المقبلين.

في غضون ذلك شهدت ساحة التحرير وسط بغداد توافد أعداد كبيرة جدا وغير مسبوقة من المتظاهرين الذين تحدوا حظر التجول المعلن في المدينة وتجمعوا رغم إطفاء السلطات الأنوار عن الساحة واستخدام القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع بين الحين والآخر. كما أفاد مصدر أمني أمس أن محتجين هاجموا منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ومنازل لأعضاء في البرلمان بمحافظة ذي قار ما أوقع إصابات جراء محاولة الأمن إبعادهم.

وفي البصرة منحت العشائر الحكومة مهلة 48 ساعة لاطاق سراح المعتقلين.