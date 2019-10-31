الأولى

كشف رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل ان 10 آلاف من غير الكويتيين كانوا يمارسون مهنة الهندسة من دون مؤهلات معتمدة، مثمنا دور لجنة اعتمادات الشهادات المشكلة في الجمعية.

من جانب آخر أكدت وزارة الكهرباء والماء الحاجة الملحة للشبكات الكهربائية الذكية في ظل تطور المشروعات التنموية الكبرى الذي تشهده البلاد وما يتطلبه ذلك من توفير للطاقة بطرق حديثة.

وقال الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية في الوزارة جاسم النوري أن استهلاك الكهرباء في الصيف الماضي وصل الى 14420 وبنسبة بلغت 3.7% ما يعكس نموا في طلب الطاقة. واضاف: الوزارة تحرص على تحويل شبكتها الكهربائية الى شبكة ذكية ومن سبل ذلك مشروع العدادات الذكية الذي تنتظر الوزارة أخذ موافقات الجهات المعنية على مناقصة بشأنه لتوريد وتركيب 300 ألف عداد ذكي للكهرباء والماء.