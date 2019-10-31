الأولى

أصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الامن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل في وزارة الخارجية قرارا بإدراج 21 كيانا واربعة أشخاص كجماعات إرهابية وذلك ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة الارهاب وتجفيف منابعه.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحافي امس انه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية «الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الارهاب مع المملكة العربية السعودية» اضافة الى جميع اعضاء مركز استهداف تمويل الارهاب (البحرين والكويت وعمان وقطر والامارات).واضافت ان هذه الإجراءات تعد استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الارهاب كما أنها تأتي تأكيدا لحرص الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

واشارت الى انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور الكويت وقوانينها وانظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة وذلك وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.