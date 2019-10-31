الأولى

شكلت وزارتا الصحة والداخلية لجنة مشتركة للتفتيش على الأماكن التي تبيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية والأعشاب المهربة رغم عدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وأوضح الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة د. عبدالله البدر أن اللجنة تختص أيضا بضبط مروجي الأدوية والمنتجات الصيدلانية المغشوشة والمهربة وغير المصرح بالإعلان عنها والتي تخالف أحكام القانون رقم 38 لسنة 2002 بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 437 لسنة 2002. وبين أن تشكيل اللجنة يأتي نظرا لرصد انتشار ظاهرة تخزين وعرض وبيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية في أماكن غير مرخص لها ما يعد مخالفة لأحكام القانون.

ولفت إلى أن الحرص على تمثيل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في اللجنة جاء بعد رصد كثير من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل غير معروفة المصدر تبيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية والأعشاب غير المرخص ببيعها ما يعرض صحة وحياة المرضى للخطر.

