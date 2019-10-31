loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«البلدية» توفر 20 موقعاً خدمياً لرواد البر

فايز الزعل
مقالات أخرى للكاتب
الخميس 31 أكتوبر 2019

اعلنت البلدية توفير 20 موقعا خدميا لرواد البر في مناطق المخيمات ، وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير فهد الشتيلي ان موسم التخييم سيبدأ في 15 نوفمبر المقبل ويستمر حتى 15 مارس 2020. واضاف ان البلدية دعت ممثلي الجمعيات التعاونية الراغبة في تقديم خدمات للمساهمين الى تقديم تصوراتها، مشيرا الى انه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد البر. من جانبه اكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء فهد القريفة ضرورة التزام ممثلي الجمعيات التعاونية بجميع الشروط والضوابط المحددة من قبل البلدية في موسم التخييم.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة