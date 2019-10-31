الأولى

اعلنت البلدية توفير 20 موقعا خدميا لرواد البر في مناطق المخيمات ، وقال نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير فهد الشتيلي ان موسم التخييم سيبدأ في 15 نوفمبر المقبل ويستمر حتى 15 مارس 2020. واضاف ان البلدية دعت ممثلي الجمعيات التعاونية الراغبة في تقديم خدمات للمساهمين الى تقديم تصوراتها، مشيرا الى انه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد البر. من جانبه اكد مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية الجهراء فهد القريفة ضرورة التزام ممثلي الجمعيات التعاونية بجميع الشروط والضوابط المحددة من قبل البلدية في موسم التخييم.

