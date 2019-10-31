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القدس المحتلة - أ. ش. أ: اعترف جندي إسرائيلي بقتل شاب فلسطيني عمداً خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار في يوليو 2018.

وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية، أنه تمت إدانة الجندي الإسرائيلي، وعوقب بالعمل في الخدمة المجتمعية لمدة شهر، لإطلاقه النار على الشاب الفلسطيني عثمان حلس (16 سنة)، وأشارت إلى أنها المرة الأولى التي توجه فيها الإدانة لجندي إسرائيلي منذ اندلاع المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة المحاصر في مارس 2018.

من جهتها، نشرت صحيفة «هآرتس» تفاصيل محاكمة الجندي من لواء جفعاتي بعد اعترافه بقتل الشاب الفلسطيني، رغم أنه لم يشكل أية خطورة على حياته. يذكر أن 314 شهيدا فلسطينيا، بينهم 61 طفلا، سقطوا جراء قمع قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة السلمية، فيما أصيب أكثر من 33 ألف فلسطيني، نقل منهم نحو 19 ألف إصابة لمستشفيات القطاع، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية. وفي مدينة الخليل، أصيبت فلسطينية برصاص جيش الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي أمس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن حالة الفلسطينية حرجة للغاية.

وزعم عناصر جيش الاحتلال أن «الفتاة اندفعت نحو مجموعه من الجنود فى المنطقة محاولة طعنهم قبل إطلاق النار عليها من قبل عناصر الجيش الإسرائيلي دون تسجيل أى إصابات في صفوف الجيش».

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس 19 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة معا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى في القدس المحتلة والخليل ورام الله وبيت لحم وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 19 منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم والتنكيل بهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

إلى ذلك، أدى مستوطنون يهود ، أمس، طقوسا وشعائر تلمودية فى باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن نحو 10 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا دينية فى باحاته بشكل استفزازى، حيث شهدت ساحات الأقصى أجواء من التوتر عقب أداء المستوطنين الصلاة الجماعية فى منطقة باب الرحمة، وواصلوا الصلاة والهتاف خلال اقتيادهم من قبل أفراد من الشرطة والضباط خارج الأقصى، كما طالبت الشرطة من الحراس والمصلين بالابتعاد عنهم.

