عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: فُتحت الطرقات في معظم المناطق اللبنانية صباح أمس بعد أن أغلقها المتظاهرون على مدى أسبوعين، غداة إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمّت جميع المناطق اللبنانية. وعلى الرغم من عودة الوضع في البلاد تدريجياً إلى طبيعته، شدّد بعض المحتجّين على أن الاستقالة لا تكفي ليخرجوا من الشارع وذلك في ظلّ غموض يحيط بالمرحلة المقبلة سياسياً.

من الناحية الدستورية طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من الحريري الاستمرار في «تصريف الأعمال» ما يعني انه قبل استقالة رئيس الوزراء على أن تبدأ استشارات نيابية لتكليف شخص جديد تشكيل حكومة جديدة.

وعلى الأرض استجاب بعض المعتصمين لدعوة قيادة الجيش امس إلى «فتح ما تبقى من طرق مقفلة لإعادة الحياة لطبيعتها» وفتحوا الطرقات بأنفسهم. في مدينة جبيل على بعد نحو 40 كيلومتراً إلى شمال العاصمة أزال المعتصمون سواتر ترابية كانوا وضعوها وسط الطريق على مدى أيام. لكن في منطقة جل الديب شمال بيروت، عمد الجيش على فتح مسلكي الطريق السريع عبر إزالة الخيم والأغراض التابعة للمحتجّين.

وقال متظاهر رفض الكشف عن هويته من المنطقة إن الجيش «فتح الطريق بالقوة وتعرض أحدهم للضرب، كان الأجدى بهم أن يتكلموا معنا نحن كنا نتشاور في ما بيننا لفتح الطريق». ومعظم الطرقات التي قطعت هي طرق رئيسية تربط مناطق في شمال وجنوب لبنان بالعاصمة. ولجأ المعتصمون إلى هذه الطريقة في الاحتجاج لزيادة مستوى الضغط على السلطة للاستجابة إلى مطالبهم، لكنها أثارت استياء بعض المارة. وعلى جسر الرينغ الذي يصل غرب بيروت بشرقها، رفضت مجموعة من المتظاهرين فتح الطريق رغم مفاوضات مع قوى الأمن التي طوّقتهم بشريط أصفر وأبعدت وسائل الإعلام عنهم. لكن مجموعة أخرى من المعتصمين نجحت بإقناعهم وفُتحت الطريق أخيراً .ولا تزال المصارف والمدارس والجامعات مقفلة منذ أكثر من عشرة أيام.

وفي ساحة الشهداء تجمع العشرات صباح أمس حيث كان عددهم أقل من الأيام الماضية، كما أن الساحة تغيرت معالمها وتراجع عدد الخيم فيها.

والثلاثاء هاجم معارضون للحراك من أنصار حزب الله وحركة أمل مركزين للمحتجين في ساحتي رياض الصلح والشهداء قرب مقر رئاسة الحكومة واعتدوا بالضرب على من كانوا متواجدين في المكان وأحرقوا خيما ومزّقوا لافتات قبيل كلمة الحريري. لكن صباح أمس وضع المتظاهرون حطام الخيم التي تم تكسيرها تحت مجسّم يرمز إلى «الثورة» شُيّد في الساحة. وراحت شابات ينظّفن الساحة فيما أعاد المحتجون تشييد خيم جديدة وجلسوا فيها.

وقال شربل (26 عاماً) وهو متظاهر في ساحة الشهداء، واضعاً العلم اللبناني على كتفيه، إن «الاستقالة ليست كافية لنخرج من الشارع، لكن تكفي لنعيد فتح الطرقات» مشدداً على ضرورة «مواصلة الضغط» إلى جانب انتظار «ماستكون عليه الحكومة الجديدة وما الذي ستقوم به». وكان الموقف نفسه سائداً في أوساط المتظاهرين بعد إعلان الاستقالة وانعكس ذلك في احتفالات عمت مدناً تعدّ خزاناً لتيار المستقبل الذي يرأسه الحريري. وفي طرابلس شمالاً، احتفل المتظاهرون في ساحة النور كما في ضواحي هذه المدينة الواقعة في شمال لبنان، بالاستقالة معتبرين أنها انتصار كبير سجلته ثورتهم.

