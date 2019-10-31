عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو القادة السياسيين في لبنان إلى «الإسراع» بتشكيل حكومة جديدة إثر استقالة رئيس الحكومة اللبنانية بعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات الشعبية.وقال بومبيو في بيان «تدعو الولايات المتحدة الزعماء السياسيين في لبنان الى الإسراع في تسهيل تشكيل حكومة جديدة يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يلبي احتياجات مواطنيه». وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء استقالة حكومته، بعد 13 يوماً من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمّت كافة المناطق اللبنانية للمطالبة برحيل الطبقة السياسية بكاملها.وأضاف البيان الاميركي «وجّهت التظاهرات السلمية والتعبيرات عن الوحدة الوطنية في الأيام الـ13 الماضية رسالة واضحة. الشعب اللبناني يريد حكومة كفوءة وفعّالة واصلاح اقتصادي ووضع حد للفساد المستشري». وأكد أن «أي أعمال عنف أو تصرفات استفزازية ينبغي أن تتوقف ونحن ندعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المتظاهرين».

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اعتبر ان استقالة الحريري «تفاقم الأزمة».وقال لودريان أمام الجمعية الوطنية (البرلمان) ان لبنان «يمر بأزمة خطيرة جدا منذ 15 يوما مع تظاهرات شعبية حاشدة وحوادث وتوترات وأزمة ثقة».

بدوره دعا الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الى «الهدوء وضبط النفس» في لبنان، بعد استقالة حكومة سعد الحريري.وقال فرحان عزيز حق المتحدث باسم غوتيريس إن الأخير «يدعو كل اللاعبين السياسيين الى البحث عن حل سياسي للحفاظ على استقرار البلاد والتجاوب مع تطلعات الشعب اللبناني». كما طلب غوتيريس ايضا من «كل اللاعبين اللبنانيين تجنب اللجوء الى العنف واحترام حق التعبير وحق التجمع السلمي».

