عربيات ودوليات

جنيف الوكالات: أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استمرار تواجد بلاده في سورية تلبية لطلب من حكومتها، وقال إن طهران ستستمر في تواجدها هناك طالما يطلب منها ذلك. وأوضح في تصريح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاووش أوغلو في جنيف أن روسيا وإيران متواجدتان في سورية بدعوة من الحكومة فيها، وستبقيان هناك طالما تطلب دمشق ذلك.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن الأراضي السورية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية والجيش السوري، ويجب أن لايكون هناك أي تهديد لجيران سورية. وردا على سؤال حول تواجد القوات الأميركية في سورية بذريعة الحفاظ على الحقول النفطية قال، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صادق على الأقل بشأن أهداف الولايات المتحدة.

وأكد ظريف أن اللجنة الدستورية السورية المنعقدة في جنيف تشكل بداية لمسيرة التحدي وأضاف أن هذه اللجنة يجب أن تكون للسوريين وأن توجه من قبلهم فقط وإقرار الدستور يجب أن يتم من قبل الشعب كله.

