عربيات ودوليات

وجّهت الولايات المتحدة دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا للقاء في واشنطن الشهر المقبل للنقاش حول مفاوضات سد النهضة. وكشف سامح شكري وزير الخارجية المصري عن توجيه الإدارة الأميركية دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا، للقاء في واشنطن في نوفمبر القادم، من أجل استكمال المفاوضات حول سد النهضة وحل الخلافات العالقة. وأكد شكري، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني في القاهرة مساء الثلاثاء، أن «القاهرة تؤيد استمرار التفاوض حول القضايا الخلافية وحول قواعد الملء والتشغيل للسد، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015»، مشيراً إلى أن مصر «ترفض سياسة الأمر الواقع وترغب في التوصل لاتفاق مرض للدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية». وأوضح شكري أن «مقترح مصر بدخول وسيط دولي يؤكد حسن نواياها لحل الأزمة»، مضيفاً أن القاهرة طرحت من قبل وساطة البنك الدولي لحسم الخلافات.

