loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

واشنطن تستضيف مفاوضات سد النهضة


وجّهت الولايات المتحدة دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا للقاء في واشنطن الشهر المقبل للنقاش حول مفاوضات سد النهضة. وكشف سامح شكري وزير الخارجية المصري عن توجيه الإدارة الأميركية دعوة لمصر والسودان وإثيوبيا، للقاء في واشنطن في نوفمبر القادم، من أجل استكمال المفاوضات حول سد النهضة وحل الخلافات العالقة. وأكد شكري، في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الألماني في القاهرة مساء الثلاثاء، أن «القاهرة تؤيد استمرار التفاوض حول القضايا الخلافية وحول قواعد الملء والتشغيل للسد، وفق اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015»، مشيراً إلى أن مصر «ترفض سياسة الأمر الواقع وترغب في التوصل لاتفاق مرض للدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر المائية». وأوضح شكري أن «مقترح مصر بدخول وسيط دولي يؤكد حسن نواياها لحل الأزمة»، مضيفاً أن القاهرة طرحت من قبل وساطة البنك الدولي لحسم الخلافات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة