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بغداد- الوكالات: اتفق الشريكان الرئيسان لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي على سحب دعميهما له في أوج موجة الاحتجاجات التي تتسع في العراق فيما تضاربت الانباء حول نية عبد المهدي تقديم استقالته، حذر الصدر من تحول العراق الى «سورية او اليمن» ان تمسك عبد المهدي بمنصبه.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقيادي زعيم كتلة الحشد الشعبي في البرلمان هادي العامري، ليل الثلاثاء الأربعاء أنهما سيتعاونان لـ»سحب الثقة» من عبدالمهدي، المستقل الذي يطالب الشارع بإسقاط حكومته منذ مطلع أكتوبر. واتفق الرجلان اللذان كانا يخوضان ما يشبه حرباً باردة بينهما في الآونة الأخيرة على التخلي عن عبد المهدي، قبل ساعات من جلسة برلمانية دعي اليها رئيس الحكومة.

ولم يولِ عبد المهدي أهمية لدعوته إلى البرلمان على الفور لكنه خصص رسالة مطولة للرد على الصدر الذي دعا ليلة الاثنين في تغريدة إلى انتخابات نيابية مبكرة. قال رئيس الوزراء في رسالته «إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة، فهناك طريق أكثر اختصاراً وهو ان تتفق مع (هادي) العامري لتشكيل حكومة جديدة» والعامري قائد منظمة «بدر» ورئيس ائتلاف «الفتح»، ثاني أكبر كتلة برلمانية وتمثل فصائل الحشد الشعبي.

ورد الصدر على الفور عبر صفحته في تويتر قائلاً «كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك» داعياً العامري «للتعاون من أجل سحب الثقة».وأضاف الصدر أنه «في حال عدم تصويت البرلمان فعلى الشعب أن يقول قولته» مذيلاً تعليقه بوسم «#ارحل». وحذر الصدر من «تداعيات سياسية خطيرة»، قد تنجم عن تمسك عبد المهدي بالسلطة، واعتبر أن عدم استقالة عبد المهدي «ستحول العراق إلى سوريا أو اليمن».

في حين أعلن النائب عن تحالف «الفتح»، مهدي أمرلي، أن بديل رئيس الوزراء الحالي سيحسم خلال اليومين المقبلين. وقال أمرلي «نحتاج إلى شخص ناجح وقوي يقود البلد ويخرج من المعوقات، التي تمر بها البلد وبرنامج عمل كامل». وانضم الصدر الثلاثاء إلى عشرات آلاف المتظاهرين في النجف، معززاً الضغط على السلطات التي تواجه هذه الحركة الاحتجاجية التي سقط نحو 250 قتيلاً حتى الآن.

وخلط ظهور الصدر في واجهة المشهد بمدينة النجف كل الأوراق في الحراك غير المسبوق في البلاد، والذي انطلق من ساحة التحرير في الأول من أكتوبر.

في غضون ذلك شهدت ساحة التحرير وسط بغداد توافد أعداد كبيرة جدا وغير مسبوقة من المتظاهرين الذين تحدوا حظر التجول المعلن في المدينة. ورغم إطفاء السلطات الأنوار عن الساحة واستخدام القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع بين الحين والآخر ضد المتظاهرين فإن هذا لم يمنعهم من البقاء وعدم الانسحاب

كما أفاد مصدر أمني أمس أن محتجين هاجموا منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ومنازل لأعضاء في البرلمان بمحافظة ذي قار مما أوقع إصابات جراء محاولة الأمن إبعادهم.

وقال المصدر في شرطة ذي قار إن محتجين أضرموا النيران في منزل النائب عن «تحالف الفتح» ناصر تركي ومنزل آخر تابع لرئيس «سرايا السلام» التابعة للصدر. وفي محافظة ديالى شرقي البلاد، فرضت قوات الأمن حظرا شاملا للتجوال يبدأ صباح الأربعاء.

