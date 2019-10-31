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البصرة- الوكالات: أمهلت عشائر في محافظة البصرة، جنوبي العراق، حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 48 ساعة، للإفراج عن جميع معتقلي الاحتجاجات في المحافظة.

ومنذ بدء موجة الاحتجاجات الثانية اعتقلت قوات الأمن بالمحافظة عشرات المتظاهرين، قالت إنهم «متهمون بإضرام النيران في مؤسسات حكومية». وقال أحمد البزوني، أحد شيوخ قبيلة البزون، في بيان، أمس «شيوخ العشائر في محافظة البصرة، أمهلوا الحكومة 48 ساعة للإفراج عن جميع المعتقلين من المتظاهرين». وأشار البزوني إلى أنه تم تشكيل لجنة من شيوخ عشائر وقانونيين، لمتابعة قضايا الموقوفين من المتظاهرين. ولفت إلى أن شيوخ عشائر البصرة «اتفقت على دعمها للمتظاهرين بمطالبهم المشروعة، والنزول معهم في ساحات الاعتصام حال عدم تنفيذ مطالبهم». وكانت نقابات وجمعيات وجامعات وموظفي عدد من الوزارات أعلنوا الانضمام إلى الاحتجاجات التي انطلقت الجمعة الماضية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، ضد حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وتخللت الاحتجاجات منذ الجمعة أعمال عنف واسعة خلّفت أكثر من 80 قتيلا على الأقل وإصابة آلاف آخرين بجروح. وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر الحالي.

