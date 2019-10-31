عربيات ودوليات

بغداد- «كونا»: رفعت السلطات العراقية امس الحجب المفروض منذ نحو شهر على مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. وتمكن المواطنون العراقيون من الوصول الى مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب» وغيرها بدون الاستعانة ببرامج خاصة كانت تمكنهم من الولوج اليها ابان الحظر.

ونجحت مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق في نقل معظم الاحداث بساحات الاحتجاج والاعتصامات والاحداث المرافقة لها في بغداد وبقية المدن العراقية طوال موجتي المظاهرات في مطلع اكتوبر الحالي و25 منه.

وقطعت الحكومة العراقية الانترنت كليا في موجة الاحتجاجات الاولى ثم عادت فرفعت الحجب عنه لكنها ابقته على مواقع التواصل الاجتماعي حتى اليوم.

