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عواصم- الوكالات: تبنى مجلس النواب الأميركي قرارا بالاعتراف رسميا بـ«الإبادة الجماعية للأرمن» في خطوة رمزية لكن غير مسبوقة اثارت غضب تركيا وسط العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين. وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بـ«الإبادة الأرمنية» في سابقة في الكونغرس حيث طرحت منذ عقود نصوصا مماثلة بلهجة مباشرة لكن لم يتم تمريرها. ووجه النواب الأميركيون بعد قرارهم هذا، صفعة ثانية إلى أنقرة من خلال تبني قانون يفرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية ضد الاكراد في شمال شرق سورية.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنه يشرفها الانضمام إلى زملائها في «إحياء ذكرى واحدة من أكبر الفظائع في القرن العشرين».ويعتبر الأرمن أن القتل الجماعي الذي تعرضوا له بين 1915 و1917 كان حملة «إبادة»، وهذا ما تعترف به ثلاثون دولة فقط.

وجاء رد فعل أنقرة سريعا إذ رفضت اعتراف مجلس النواب معتبرة أنه «خطوة سياسية لا معنى لها». واستدعت وزارة الخارجية التركية امس السفير الاميركي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد. واكدت الخارجية التركية في بيان ان «القانون المتخذ بدوافع سياسية داخلية يفتقد الى اسس تاريخية وقانونية».كما دانت الوزارة مشروع القانون الذي ينص على فرض عقوبات على تركيا بذريعة شن الجيش التركي عملية «نبع السلام».

من جهته وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان امس قرار مجلس النواب الأميركي بأنه «لا قيمة له» و«أكبر اهانة» للشعب التركي وقال اردوغان في كلمة متلفزة «من هنا أخاطب الرأي العام الأميركي والعالم بأكمله: هذه الخطوة التي اتُخذت لا قيمة لها ولا نعترف بها».

من جهة ثانية أعلن أردوغان بدء تسيير الدوريات المشتركة التركية الروسية غدا الجمعة، وذلك بعد يوم على انتهاء مهلة انسحاب المقاتلين الأكراد السوريين بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو.

لكنه حذر من أن تركيا «ستوسع المنطقة الآمنة» في سورية باتفاق مع واشنطن إذا تطلبت الضرورة ذلك، مؤكدا استعداد تركيا لإطلاق عملية عسكرية جديدة ضد الأكراد. وكان الرئيس التركي قال إن روسيا أبلغت تركيا بأن المقاتلين الأكراد في سورية اكملوا انسحابهم من المناطق القريبة من الحدود.

في غضون ذلك قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن المناقشات مع الوفد العسكري الروسي بشأن سورية انتهت، مشيرا إلى أنه تم التفاهم بشكل كبير، والأنشطة متواصلة بشكل بناء بحسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

من جهته، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها روسيا وتركيا حول سورية تنفذ بصعوبة، وقال شويغو خلال لقاء عقده مع الرئيس الأذري إلهام علييف في باكو «مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الروسي والتركي تنفذ لكن بصعوبة، لكننا نعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد لإرساء السلام في سورية والحفاظ على وحدة أراضيها».

غير ان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو حذر في جنيف من أن بلاده ستتحرّك «للقضاء» على المقاتلين الأكراد، في حال تبيّن عدم صحة انسحابهم. وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الروسي والإيراني في مقر الأمم المتحدة في جنيف، «كما اتفقنا، لقد أوقفنا الهجوم، لكن في تلك المنطقة في شمال شرق سورية، إذا رأينا أيا من إرهابيي وحدات حماية الشعب الكردية أو حزب العمال الكردستاني، فلن نتردد في التحرك للقضاء عليهم».

