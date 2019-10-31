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واشنطن- الوكالات: كشف الديمقراطيون في مجلس النواب أمس عن خطط لجعل التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب مفتوحا، أي بما يسمح بعقد جلسات استماع علنية يمكن أن يشارك بها ترامب ايضا في الوقت الذي يتم فيه العمل على ملف عزله. وبعد خمسة أسابيع من الجلسات المغلقة للاستماع الى شهود حول مزاعم ممارسة ترامب ضغوطا على أوكرانيا تفيده سياسيا، اقترح الديمقراطيون تشريعات جديدة للمراحل التالية من العملية تمنح الجمهوريين الحق في طلب شهود واصدار مذكرات استدعاء.

وبعد ذلك تتولى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب عملية تثبيت الأدلة من الشهادات والوثائق مع قدرة كلا الطرفين على استجواب الشهود في مكان عام. أما المرحلة الثالثة فستشهد تقديم الأدلة ضد ترامب إلى اللجنة القضائية لتحديد الاتهامات التي سيتم توجيهها، ثم يتم التصويت عليها في مجلس النواب. وقالت لجنة الأنظمة الداخلية في مجلس النواب إن القواعد الجديدة تمنح ترامب ومحاميه فرصتهم الاولى للاضطلاع بدور مباشر والمرافعة في القضية ومقاطعة شهادات وأدلة. لكنها أضافت أنه إذا استمر البيت الأبيض برفض الاستجابة لمذكرات الاستدعاء والادلاء بشهادات كما فعل حتى الآن فقد يتم حرمانه من بعض الحقوق الموعودة في جلسات الاستماع. ومن المقرر أن يتم التصويت على القواعد الجديدة في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية اليوم ما يزيد من التهديد الماثل فوق ترامب.

ورفض البيت الأبيض تشريعات الديمقراطيين هذه لجعل التحقيق في عزل ترامب علنيا، معتبرا أن العملية تبقى مجرد «خدعة». وقالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم ترامب في بيان ان «التحقيق الذي يجريه الديموقراطيون كان خدعة غير شرعية منذ البداية لأنها تفتقر إلى أي تفويض مناسب من خلال تصويت في مجلس النواب». وجاء الكشف عن هذا المخطط للديموقراطيين مع مثول مسؤول في البيت الأبيض ومحارب قديم الثلاثاء أمام الكونغرس للإدلاء بشهادة محرجة في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس. وفي شهادة متفجرة أعدت مسبقا، قال الخبير في شؤون أوكرانيا بمجلس الأمن القومي اللفتنانت كولونيل الكسندر فيندمان، إنه أصغى شخصيا لضغط ترامب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي في 25 يوليو. في المقابل اتهم الرئيس الأميركي رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالسعي إلى «تدمير» الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه. وكتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر ان «نانسي بيلوسي المتوترة تفعل كل شيء ممكن من أجل تدمير الحزب الجمهوري..تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأمر سيكون عكس ذلك تماما».وتوقع ترامب ان يخسر الديموقراطيون «الكثير من المقاعد» في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وردت بيلوسي على ترامب في تغريدة قائلة «الجميع قرأوا كلماتك الخاصة أثناء الاتصال» مشيرة إلى الاتهامات الموجهة لترامب بمحاولة استغلال مساعدة عسكرية أميركية موجهة إلى أوكرانيا من أجل الضغط على نظيره الأوكراني لفتح تحقيق حول أعمال تجارية لابن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بادين.

