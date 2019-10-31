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سان فرانسيسكو- أ. ف. ب: رفع تطبيق «واتساب» دعوى قضائية ضد مجموعة «إن إس أو» الاسرائيلية للتكنولوجيا التي اتهمها باستخدام خدمة المراسلة المملوكة من «فيسبوك» للتجسس على صحافيين وناشطين وسواهم. والدعوى التي رفعت لدى محكمة فدرالية في كاليفورنيا تقول إن المجموعة حاولت أن تخترق نحو 1400 «جهاز مستهدف» ببرمجيات خبيثة لسرقة معلومات قيمة من مستخدمي التطبيق. وقال مدير «واتساب» ويل كاثكارت إن الدعوى رفعت بعد أن أظهر تحقيق دورا للشركة الإسرائيلية في الهجوم المعلوماتي، رغم نفيها المتكرر.

وتقول الدعوى إن البرنامج المعلوماتي الذي قامت «إن إس أو» بتطويره والمعروف باسم «بيغاسوس» صُمم ليتم تثبيته عن بعد في أجهزة مقرصنة تستخدم أنظمة التشغيل أندرويد و«آي أو إس» وبلاكبيري. وتضيف الدعوى أن المهاجمين «عكسوا هندسة تطبيق واتساب وقاموا بتطوير برنامج يمكنّهم من محاكات حركة شبكة واتساب الشرعية من أجل إرسال رمز ضار» للاستيلاء على الأجهزة. دعت «واتساب» في مايو مستخدميها إلى تحديث التطبيق لسد ثغرة أمنية سمحت بإدخال برمجيات خبيثة متطورة يمكن استخدامها للتجسس على تطبيق المراسلة الذي يستخدمه 1,5 مليار شخص في أنحاء العالم. وتم إرسال الرمز الخبيث خلال خوادم واتساب بحدود 29 أبريل إلى 10 مايو، مستهدفا أجهزة محامين وصحافيين ونشطاء حقوقيين ومعارضين سياسيين ودبلوماسيين وغيرهم من كبار مسؤولي الحكومات الأجنبية. وقال كاثكارت إن «المستخدم كان يتلقى ما يبدو أنه اتصال فيديو لكن ذلك لم يكن اتصالا طبيعيا».وتابع «بعد أن يرن الهاتف كان المهاجم يرسل سرا رمزا خبيثا في مسعى لاختراق هاتف الضحية وتثبيت برنامج التجسس فيه. ومن غير الضروري على الشخص أن يجيب على الاتصال».

