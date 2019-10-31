دوليه

تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب الى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، بفوزه على ضيفه ساوثمبتون 3-1 أول من امس في دور الـ16.وكان ليستر سيتي وإيفرتون الأبرز ضمن مرافقي مانشستر الى ربع النهائي، وذلك على حساب بيرتون ألبيون (درجة ثالثة) وواتفورد. في المباراة الأولى على ستاد الاتحاد في مدينة مانشستر الشمالية، واصل فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا بنجاح حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في النسختين الأخيرتين، علما بأن لقب الموسم الماضي أتى ضمن ثلاثية تاريخية في كرة القدم الإنكليزية، شملت أيضا لقبي الدوري الممتاز (للموسم الثاني تواليا أيضا) والكأس المحلية. وأجرى غوارديولا تسعة تغييرات على التشكيلة التي فازت على أستون فيلا السبت بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الممتاز.وفرض سيتي واقعيته منذ صافرة البداية (بلغت سيطرته على الكرة في بعض مراحل المباراة نسبة 89 في المئة) على ساوثمبتون الذي عانى من الخسارة للمباراة الثانية تواليا، وفشل في أن يعوض معنويا على الأقل، خسارته التاريخية أمام ليستر سيتي (0-9) الجمعة في افتتاح المرحلة العاشرة من الدوري الممتاز لهذا الموسم، والتي عادل بها رقما قياسيا يعود الى العام 1995 لأكبر خسارة في الدوري الممتاز.

وترجم سيتي هيمنته في الشوط الأول بهدفين «أرجنتينيين»، الأول عبر المدافع نيكولاس أوتامندي الذي حوَّل برأسه كرة عرضية رفعها من على مشارف المنطقة زميله البرتغالي برناردو سيلفا، الى هدف في مرمى حارس ساوثمبتون أليكس ماكارثي.وبعدما هدد المرمى بركلة حرة مباشرة مرت قريبة من القائم الأيسر (34)، نجح سيرخيو أغويرو في هز شباك ماكارثي، عندما تابع بالقدم كرة عرضية من على الجهة اليمنى عبر المدافع كايل ووكر.

واستكمل سيتي في الشوط الثاني سيناريو الأول، وأضاف أغويرو هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدما ارتدت تسديدة قوية من خارج المنطقة للجزائري رياض محرز، من قدم أحد مدافعي ساوثمبتون، فتهيأت سهلة أمام المهاجم الأرجنتيني الذي تابعها خادعة في المرمى (56).ورد ساوثمبتون الذي بدا أفضل في الشوط الثاني، بهدف رد الاعتبار عبر جاك ستيفنز الذي تابع بالرأس ركلة ركنية نفذت من الجهة اليمنى (75).

ونجح ليستر سيتي في العبور الى الدور المقبل بفوزه على مضيفه بورتون ألبيون 3-1. وأتت أهداف ليستر سيتي عبر النيجيري كيليشي ايهيناشو (7) والبلجيكي يوري تيليمانز (20) وجيمس ماديسون (89)، بينما اكتفى بورتون بهدف الإيرلندي الشمالي ليام بويس في الدقيقة 52.وحسم إيفرتون، القطب الثاني لمدينة ليفربول، لقاءه مع ضيفه واتفورد بثنائية نظيفة عبر مايسون هولغايت (72) والبرازيلي ريشارليسون (90+3). وفي مباراة بين فريقين من الدرجة الثالثة، تأهل كولشستر يونايتد الى ربع النهائي للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على مضيفه كراولي تاون 3-1.وحسمت ركلات الترجيح نتيجة المباراة بين أوكسفورد يونايتد وسندرلاند من الدرجة الثانية، وذلك لصالح الأول المضيف بنتيجة 4-2 (بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1).

