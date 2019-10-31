دوليه

استعاد إنتر صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بفوزه الصعب أول من امس على بريشيا المتواضع 2-1، في افتتاح المرحلة العاشرة. ورفع إنتر رصيده في الصدارة الى 25 نقطة، ليعوّض تعادله في المرحلة الماضية أمام بارما 2-2 السبت.

وبدأ فريق المدرب أنطونيو كونتي الضغط على مضيفه بشكل مبكر، برأسية لمهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو مرت قرب القائم الأيمن لمرمى بريشيا (4) الذي يواجه هذا الموسم خطر العودة الى الدرجة الثانية التي أحرز لقبها في الموسم الماضي وصعد بذلك الى دوري الأضواء.وجاء الشوط الأول من جانب واحد، وفشل بريشيا لاسيما مهاجمه ماريو بالوتيلي في تشكيل خطر على مرمى الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش.في المقابل، هدد إنتر مرمى بريشيا مرارا في الشوط الأول، لاسيما عبر تسديدة أنطونيو كاندريفا (12) التي أبعدت الى ركنية من قبل الدفاع وهي في طريقها نحو المرمى. وكسب إنتر في المحاولة الهجومية ذاتها ركنية ثانية حولها روبرتو غاليارديني بالرأس الى لاوتارو مارتينيز الذي كان في مواجهة المرمى، لكن الوضعية الصعبة للمهاجم الأرجنتيني وتدخل ديميترلي بيسولي حالا دون تشكيل خطر على مرمى إنريكو ألفونسو.

وعوّض مارتينيز عندما أطلق تسديدة قوية بعيدة المدى ارتدت من قدم أندريا سيستانا وبدلت مسارها وسقطت في المرمى من فوق ألفونسو (23).ودخل بريشيا الشوط الثاني بشكل مختلف وتمكن من تشكيل خطر أكبر على مرمى الحارس السلوفيني، لاسيما عبر بالوتيلي، مهاجم إنتر ميلان سابقا، الذي سدد كرة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 47، أبعدها هاندانوفيتش بصعوبة الى ركنية شهدت تهديدا إضافيا من المهاجم نفسه عندما حاول متابعة كرة مرتدة من الحارس السلوفيني، لكن كرته مرت خطرة الى جانب القائم الأيمن.ومنح لوكاكو فريقه في الدقيقة 63 هدف اطمئنان مرحلي، بتسديدة التفافية رائعة بالقدم اليسرى من خارج المنطقة، سكنت الزاوية اليمنى للمرمى.وهو الهدف السابع في الدوري للدولي البلجيكي مع الفريق الذي انضم إليه في صيف العام الحالي من مان يونايتد الإنكليزي.

وفي مباراة أخرى، حقق هيلاس فيرونا فوزا ثمينا على مضيفه بارما 1-0 في افتتاح المرحلة العاشرة، وذلك بهدف سجله الصربي داركو لازوفيتش في الدقيقة العاشرة.وهو الفوز الثالث لهيلاس فيرونا هذا الموسم والأول بعد خسارتين متتاليتين فرفع رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز الحادي عشر، فيما مني بارما بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثامن. وتختتم المرحلة اليوم بلقاء ميلان مع سبال.

