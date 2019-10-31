دوليه

دحض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني الإشاعات التي تحدثت عن امكانية رحيل نجم الفريق الويلزي غاريث بيل الى احد الاندية الصينية خلال فترة الانتقالات الشتوية مشيرا الى ان ناديه منح الاخير الضوء الاخضر للذهاب الى لندن.

ولم يخض بيل اي مباراة منذ 13 اكتوبر الحالي لاصابة في ربلة الساق وقد رافقت زيارته الى لندن في اليومين الاخيرين الكثير من الإشاعات حول امكانية انتقاله الى الدوري الصيني في يناير المقبل. بيد ان زيدان أكد بان بيل حصل على موافقة النادي للغياب يومي الاثنين والثلاثاء وبانه ليس عل علم بنية اللاعب مغادرة النادي وقال في هذا الصدد «كان الامر (ذهابه الى لندن) مسألة شخصية وسمحنا له بالذهاب. لكني لا اعتقد بانه تحدث اي مرة عن رغبته في الرحيل. عندما يكون جاهزا للعب، سيشارك».

وكان بيل قريبا جدا من الانتقال الى فريق جيانغسو صنينغ الصيني الصيف الماضي بعد ان ساءت علاقته تماما بزيدان لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم الاتفاق على قيمتها، وقد اكد زيدان بانه لا يتوقع اي عروض اخرى خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.