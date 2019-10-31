دوليه

حث المدرب الإسباني أوناي إيمري اول من أمس لاعبه غرانيت تشاكا، قائد فريقه أرسنال الإنكليزي، على الاعتذار من المشجعين بعد توتر بين الطرفين شهدته المباراة ضد كريستال بالاس الأحد ضمن الدوري الممتاز.

وأطلق المشجعون خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الإمارات في لندن ضمن المرحلة العاشرة، صافرات استهجان تجاه اللاعب لدى استبداله في الشوط الثاني. وقام اللاعب الدولي بوضع يده على أذنه أثناء ذلك، وبدا أنه توجه بشتيمة الى المشجعين، قبل أن يغادر الملعب مباشرة من خلال نفق غرف الملابس. وأضافت هذه الحادثة المزيد من التوتر الى العلاقة المضطربة بين مشجعي «المدفعجية»، واللاعب الذي يدافع عن ألوان الفريق منذ العام 2016. ويحمل منذ بداية الموسم الحالي شارة قيادته.وفي تصريحات عشية حلول فريقه ضيفا على ليفربول متصدر ترتيب الدوري، ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس الرابطة، أجاب إيمري بـ «نعم» ردا على سؤال عما اذا كان يجدر بتشاكا الاعتذار من المشجعين.

