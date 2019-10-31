دوليه

خرج كولن، حامل اللقب أربع مرات آخرها عام 1983، أول من امس من الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا بخسارته أمام ساربروكن (درجة رابعة) 2-3، بينما لاقى فرايبورغ المصير نفسه بخسارته أمام أونيون برلين 1-3، فيما نجا بايرن ميونيخ حامل اللقب من فخ مضيفه بوخوم وحجز بطاقته إلى ثمن النهائي بهدفين متأخرين.

وكان بوخوم من الدرجة الثانية في طريقه إلى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل عندما تقدم على النادي البافاري بهدف بالنيران الصديقة منذ الدقيقة 36 سجله مهاجمه الكندي ألفونس ديفيس، لكنه استسلم في الدقائق الست الأخيرة وتلقت شباكه هدفين عبر سيرج غنابري (84) والبديل توماس مولر (89).

وأبقى مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي فيليبي كوتينيو ومولر على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع بهم في الدقائق 46 و57 و65، لينجح في قلب الطاولة على صاحب الأرض ويواصل حملة الدفاع عن لقبه.وفي مباراة أخرى، تقدم ساربروكن بهدفين نظيفين سجلهما كريستوفر شورخ (54) وجيليان تيموثي يورخر (57). ورد كولن، الوصيف ست مرات آخرها عام 1991، بثنائية للدولي يوناش هيكتور (71) وسيمون تيروده (84)، قبل أن يخطف توبياس يانيكه هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة. ولم تكن حال فرايبورغ ثالث البوندسليغا أفضل من كولن، وودع المسابقة بخسارته أمام ضيفه أونيون برلين الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء. وسجل للمضيف روبن كوخ (45)، مقابل ثلاثة أهداف لجوشوا ميس (36) وروبرت أندريخ (87) وكريستيان غينتنر (90).

في المقابل، حجز هوفنهايبم بطاقته إلى ثمن النهائي بفوزه على مضيفه دويسبورغ من الدرجة الثالثة بهدفين نظيفين. كما تأهل شالكه بفوزه على مضيفه أرمينيا بيليفيلد (درجة ثانية) 3-2 ، وباير ليفركوزن بتغلبه على ضيفه بادربورن 1-0، وكارلشروه (درجة ثانية) بتغلبه على دارمشتادت (درجة ثانية) 1-0. وحسم شتوتغارت قمة الدرجة الثانية مع مضيفه هامبورغ في صالحه 2-1 بعد التمديد.