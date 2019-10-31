دوليه

تأهل نيم وبوردو الى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الرابطة الفرنسية، بفوز الأول على لنس بثلاثية نظيفة، والثاني على ديجون بهدفين نظيفين اول من امس ضمن دور الـ16.وتمكن نيم من التغلب على ضيفه لنس من الدرجة الثانية بفضل هدف بالنيران الصديقة سجله المدافع السنغالي كوري سيني خطأ في مرمى فريقه (24)، قبل أن يضيف كيفن سانت-لوس الثاني (39) والمقدوني فلاتكو ستويانوفسكي الثالث من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بثلاث دقائق. وفي المباراة الثانية، تغلب بوردو على ديجون صاحب المركز الأخير في ترتيب دوري الدرجة الأولى، بهدفين للنيجيري جوش ماجا بكرة رأسية في الدقيقة التاسعة، ونيكولا دو بريفيي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

