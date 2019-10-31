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تفتتح اليوم الخميس الدورة الأولى للاتحاد الدولي للسيارات لألعاب رياضة المحركات التي تستمر حتى 3 من نوفمبر المقبل، ويحضر حفل الافتتاح الذي يقام في العاصمة الإيطالية روما رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح ومدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ونائبه د. صقر الملا، ورئيس النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عماد بوخمسين وأمين السر العام للنادي عيسي حمزة.

ويشارك في البطولة التي تعتبر بمثابة أولمبياد خاص برياضة المحركات 50 دولة يتنافس متسابقوها في 6 رياضات هي: جي تي ، وفورمولا 4، وتورينغ كار، ودريفتنغ، وكارتنغ سلالوم، والديجيتال، على أن ينال الثلاثة الأوائل في كل مسابقة الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على التوالي كما يحدث في الألعاب الأولمبية.

وتعتبر الكويت ممثلة النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية الدولة العربية التي تشارك في هذا المحفل العالمي الكبير، كما تنفرد مع روسيا وفرنسا وإيطاليا المنظمة بخوض منافسات الفئات الست، أما باقي الدول المشاركة فجاءت كالتالي: ألبانيا (فئة واحدة)، النمسا (3 فئات)، أستراليا (3 فئات)، بيلاروسيا (4 فئات)، بلجيكا (5 فئات)، البرازيل (فئة واحدة)، الصين (3 فئات)، تايوان (فئتان)، كوستاريكا (فئة واحدة)، كرواتيا (فئة واحدة)، التشيك (4 فئات)، الدنمارك (5 فئات)، إستونيا (فئة واحدة)، فنلندا (فئتان)، فرنسا (6 فئات)، جورجيا (3 فئات)، ألمانيا (5 فئات)، اليونان (فئة واحدة)، هونغ كونغ (4 فئات)، هنغاريا (5 فئات)، الهند (فئة واحدة)، إيرلندا (فئتان)، اليابان (فئتان)، لاتفيا (4 فئات)، ليتوانيا (4 فئات)، مقدونيا (فئة واحدة)، ماليزيا (3 فئات)، مالطا (فئة واحدة)، المكسيك (فئتان)، هولندا (3 فئات)، نيوزيلندا (فئتان)، النرويج (4 فئات)، بولندا (3 فئات)، البرتغال (4 فئات)، رومانيا (فئة واحدة)، صربيا (فئة واحدة)، سنغافورة (فئة واحدة)، سلوفاكيا (4 فئات)، إسبانيا (3 فئات)، السويد (4 فئات)، سويسرا (3 فئات)، تايلاند (3 فئات)، تركيا (فئة واحدة)، أوكرانيا (فئتان)، بريطانيا (4 فئات)، والولايات المتحدة (فئتان).

وكان الوفد الكويتي وصل إلى روما أمس برئاسة مدير عام النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية م. زكريا دشتي وضم كلاً من: محمد العامر (إدارياً)، فؤاد بوعرجة (مديرا فنياً)، ولؤي بهمن (مدرباً)، د. عبدالكريم المرشد (مدرباً)، سليمان الشيباني (مدرباً مساعداً)، وحسين الفيلكاوي (مدرباً مساعداً)، بالإضافة إلى المتسابقين: خالد المضف

