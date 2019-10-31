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سيحظى حفل افتتاح الدورة الأولى للاتحاد الدولي للسيارات لألعاب رياضة المحركات بتغطية تلفزيونية كبيرة في جميع قارات العالم.

وبحسب الموقع الرسمي للبطولة فإن قنوات تلفزيونية عدة ستبث حفل الافتتاح بالإضافة إلى تغطية منافسات البطولة، من أجل «متابعة المتسابقين الذين يمثلون بلدانهم في هذه البطولة الفريدة».

وذكر الموقع أن «تلفزيون الراي» سيضع المشاهدين في الكويت في الصورة من خلال متابعته لأحداث وبثها بصورة مباشرة.

ونظراً لأهمية الحدث، توصل المنظمون إلى اتفاقيات عديدة لبث المنافسات في جميع أنحاء العالم، على أن تعرض قناة «موتورفيجن تي في» مجموعة تغطيات مباشرة لأبرز الأحداث لمجموعة واسعة من البلدان، بما في ذلك الأسواق الرئيسة في بلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

وستقوم قناة «أوتوموتو تي في» بتغطية كاملة مباشرة للأحداث في الدولة المضيفة على أن تعرض قناة «سكاي إيطاليا» أبرز أحداث المنافسات، وسيتمكن المتابعون في إسبانيا من الاستمتاع بالسباقات على الهواء عبر قناة «لا ليغا أوتو»، بينما تبث القناة الرياضية الرقمية المجانية «فرونت رنر» المنافسات في المملكة المتحدة.

وفي هولندا، تقدم شبكة «آر تي أل» تغطية حية للمشاهدين خصوصاً في سباقات التورينغ لمتابعة متاسبقهم المفضل الهولندي توم كورونيل، بالإضافة إلى متابعة باقي المنافسات، فيما ستقوم شبكة «15 دقيقة» بتغطية حية في ليتوانيا، كما تقدم شبكة «سبورت» الأوكرانية تغطية مماثلة لمشاهديها، أما في فنلندا فسيتمكن المشاهدون من مشاهدة الأحداث البارزة على قناة «أو يو إم تي في».

ونظراً لمشاركتها في الفئات الستة تحظى روسيا بتغطية جيدة للأحداث عبر تلفزيون موتورسبورت، بالإضافة إلى ملخص لأبرز الأحداث على قناتي «ماتش تي في» و «أوتو بلس».

من جهة أخرى، سيتمكن المشاهدون في الولايات المتحدة وكندا من مشاهدة الأحداث المباشرة عبر قنوات «موتور ترند إن ديماند»، بالإضافة إلى ملخص لأبرز الأحداث عبر شبكة «سي بي أس سبورت»، كما يستطيع المتابعون في منطقة البحر الكاريبي الاستمتاع بمتابعة أهم الأحداث على شبكة التلفزيون الإقليمية «فلو».

وحرصت العديد من الدول الآسيوية على تغطية البطولة مثل البحرين والسعودية والإمارات وتايلند وسريلانكا والفلبين، بالإضافة إلى أستراليا، ونيجيريا والكاميرون ومصر وغانا والمغرب وجنوب إفريقيا. وبالإضافة إلى التغطية التلفزيونية الواسعة ، ستتاح للمشجعين المزيد من الفرص للمشاهدة بفضل مجموعة متنوعة من خيارات البث عبر الإنترنت.

