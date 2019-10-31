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يسعى القادسية الى اعتلاء الصدارة ولو مؤقتاً عندما يلتقي اليرموك في 05:35 مساء اليوم على ستاد صباح السالم في انطلاق المرحلة الخامسة من الدوري الممتاز والتي تشهد مباراة آخرى اليوم أيضاً تجمع السالمية مع التضامن في 07:50 مساء على ستاد محمد الحمد، فيما تستكمل المرحلة غدا بلقائي الكويت مع الساحل والشباب مع النصر، وتختتم بعد غد بلقاء كاظمة مع العربي. ويريد القادسية صاحب المركز الثاني بـ 8 نقاط خلف الكويت المتصدر (10 نقاط) العودة الى سكة الانتصارات التي حاد عنها في المرحلتين الماضيتين بسقوطه في فخ التعادل أمام الساحل والكويت على التوالي، وهو ما يضعه في الصدارة ولو لمدة 24 ساعة قبل لقاء الأبيض مع الساحل.

ويعاني الأصفر من غياب عدد من لاعبيه المصابين مثل أحمد الظفيري ومحمد الفهد والحارس خالد الرشيدي الى جانب المحترف الغاني رشيد سومايلا فضلاً عن احتمال غياب نجم الفريق بدر المطوع الذي يخضع للفحص الطبي جراء الاصابة التي تعرض لها في اللقاء الماضي أمام الكويت حيث تحوم الشكوك حول مشاركته في مواجهة اليوم.

ويدرك مدرب الأصفر الاسباني بابلو فرانكو أهمية الفوز في اللقاء وعدم التفريط بأي نقطة اذا اراد مواصلة منافسة الكويت على صدارة البطولة خصوصاً بعد أن فقد الأصفر 4 نقاط مهمة في المباراتين الماضيتين وان كانت واحدة منهما تعتبر نتيجة لا بأس فيها نظراً لأنه خطف نقطة من غريمه الأبيض، الا أن التعادل أمام الساحل في المرحلة قبل الماضية يعتبر بمثابة الهزيمة لفريق يقاتل من أجل التقدم الى الصدارة.

في المقابل يأمل اليرموك ومدربه لاعب القادسية السابق هاني الصقر في تقديم أداء مختلف عن المباراة السابقة التي سقط فيها أمام التضامن. ويقبع اليرموك في المركز التاسع قبل الاخير برصيد 6 نقاط. وفي المباراة الثانية لن تكون مهمة السالمية صاحب المركز الثالث بـ7 نقاط سهلة أمام التضامن الذي تفصله نقطة وحيدة خلف منافسه رغم تواجده في المركز السابع بفارق الأهداف عن كاظمة السادس. وانتفض السالمية في الجولة الماضية بعد اقالة مدربه الفرنسي ميلود حمدي وتعيين الوطني سلمان عواد بدلاً منه والسوري فراس الخطيب مساعداً له، وتمكن من تحقيق انتصار صريح على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف. ويطمح الجهاز الفني الجديد للسماوي الى مواصلة تقديم العروض القوية وتحقيق نقاط المباراة الثلاثة للدخول في دائرة المنافسة بصورة جدية. في المقابل يسعى التضامن الى البقاء مع فرق المقدمة من خلال تحقيق نتيجة ايجابية في المواجهة الصعبة.

