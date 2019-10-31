محلية

ما زالت ردود الفعل لهزيمة الاخضر من نادي الساحل هي من اهم أحاديث العرباوية...؟ ولكن دعوني اهنئ الساحل على ادائهم وفوزهم بالمباراة التي اثبتت ان العربي بعيد عن مستواه ويحتاج لعلاج سريع لكي يخمد غضب الجماهير... فالفريق لم يفز في أي من المباريات الرسمية في البطولات الخارجية والمحلية وهو قابع في المراكز الاخيرة بالجدول.

السؤال هل هذه هي نهاية هذا النادي العريق بانجازاته الكروية التي هي مقياس لزعامة الاندية الرياضية... ففي مناقشات خارجية مع بعض الجماهير سمعت بعض العبارات النشاز التي اتمنى ان تكون كذبة او تلفيقاً او اشاعة القصد منها افشال الفريق ومن ثم ادارة النادي... وهل لافشال اي مجلس ادارة يجب ان نفشل الفريق الاول؟؟؟ ان ما سمعته (لا استطيع ان اصدقهم بسهولة من غير وجود دليل ثابت على هذه الاقوال!) فجاءت العبارات كالتالي:

اللاعبون يلعبون لاشخاص وليس للنادي... لذا فهو يقصد الاخفاق.

اللاعبون منزعجون من الجهاز الاداري للفريق لقلة خبرتهم الادارية.

اللاعبون يلعبون على مبدأ المراهنات (فالرهان يصل الى كم عدد الكرات التي تخرج من الجهة اليمنى من الملعب) وهذه ليست بالحالة الجديدة في الكرة الكويتية.

سهر اللاعبون المستمر في قهاوي الشيشة وجلوسهم هناك الى أذان الفجر.

اللاعبون لا يميلون الى المحترفين الذين قدموا هذا الموسم ويعتقد الكويتيون بأنهم الاحق في اللعب؟ هذا اوجد احباطاً كبيراً لديهم!

كثرة الاصابات معناها «التدريب السيئ» وعدم سماع نصائح الفنيين لهم عند التدريب! اثر على جودة الاداء بالنسبة للاعبين.

وقد تكون هناك اراء اخرى من شأنها ان توضح ما هو الصح وما هو الاصح....

والله من وراء القصد.

