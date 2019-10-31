محلية

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح أن اللجنة تتطلع الى صنع بطل أولمبي يمكنه تمثيل الرياضة الكويتية بأبهى صورة وأن ينافس على منصات التتويج، جاء ذلك خلال تدشين ملتقى «كفو» لمجتمع الرياضة في مركز جابر الاحمد الثقافي.

وأضاف الشيخ فهد: «لدينا الكثير لنقدمه للكويت ولدينا المواهب ولكن علينا مضاعفة جهودنا وان نعمل باستمرار للوصول الى الأهداف المنشودة لاعداد البطل الأولمبي وهو أمر يحتاج الى عمل دقيق ومدروس».

وتحدث عن الاحتراف مؤكدا أن العملية الاحترافية في بدايتها ومن الضروري أن يدخل القطاع الخاص داعما لها في المستقبل القريب.

وعن صعوبة ايجاد الموهبة الكويتية قال: «اللاعب الكويتي في مختلف الألعاب الفردية والجماعية يملك موهبة كبيرة جدا ولكن صنع بطل أولمبي في الألعاب الجماعية لن يكون يسيرا ولكننا نركز في الوقت الحاضر على صنع بطل أولمبي في الألعاب الفردية».

من جانبه، قال نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية د. صقر الملا أن القطاع الخاص بدأ في الدخول في الرياضة الكويتية، اذ منحت الأندية والمؤسسات الرياضية المحلية الاذن باستغلال مساحاتها وتفعيل جانب الاستثمار ما سينعكس عليها عبر المدخول المادي ويتبقى الاستغلال الأمثل حسب كل مؤسسة رياضية.

وأضاف أن «الدعم الحكومي للأندية والمؤسسات الرياضية في الوقت الحالي مقبول، ولكن نظرتنا للمستقبل أن تكون تلك المؤسسات قادرة على العناية بنفسها ماديا ولا تحتاج الى الحكومة، بل ستسهم في رفع الاقتصاد المحلي الى الأمام».

ولفت الملا الى ضرورة تفعيل جانب التطوع في العمل الرياضي كتنظيم حضور المباريات وتنظيم العمليات الرياضية المختلفة والتي ستقلل من الميزانيات الضخمة التي يجب صرفها على الرياضة بصورة أخرى مما يطور الرياضة.

شارك في الملتقى ثلاثة محاضرين هم مدير متحف قطر الأولمبي والرياضي عبدالله الملا ومنسق الاتصالات لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فيليب تاونسند والمدير الرياضي لدورة ألعاب دول الكومنولث المقررة في مدينة برمنغهام البريطانية العام 2022 ماثيو كيدسون.

