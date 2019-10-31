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يشهد مركز الكويت للبولينغ في السالمية اليوم، انطلاق منافسات النسخة الثالثة عشرة من دورة الكويت الدولية المفتوحة للرجال والسيدات والتي تعد آخر جولات الدوري العالمي في اللعبة لهذا العام، حيث ستحفل المنافسات بمشاركة نخبة من ابطال العالم وكبار المحترفين والمصنفين دوليا من مختلف الدول. وبلغ عدد اللاعبين الذين اكدوا مشاركتهم في الدورة حتى الآن، اكثر من مئة سيتنافسون على آخر الفرص لانتزاع صدارة الدوري العالمي 2019، وعلى جوائز قيمة تبلغ 218 الف دولار أميركي، منها 50 الفا سينالها الفائز بالمركز الاول. وتتضمن الدورة 3 فئات هي: الرجال والسيدات والناشئين، والاخيرة مخصصة للكويتيين فقط.

