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سطر المنتخب الكويتي للجمباز الايقاعي لفئة الناشئات انجازا تاريخياً ورائعاً في اول مشاركة خارجية له منذ انطلاق اللعبة في الكويت باحرازه 10 ميداليات مساء الاول من امس (الثلاثاء) بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات ضمن البطولة العربية للجمباز الفني والايقاعي التي تستضيفها القرية الرياضية في المنزه بتونس العاصمة.

واحرزت البطلة نور الرزيحان ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية، فيما انتزعت البطلة شيخة العوضي ذهبية وفضية، مقابل فضية وبرونزية للاعبة رانيا المرزوق، وفضية وبرونزية للاعبة ليان بهبهاني، وبرونزية للاعبة ليان هادي، ليواصل المنتخب الكويتي تألقه في هذا المحفل العربي، اذ سبق وان حصد منتخب «الجمباز الفني» للناشئين والناشئات خلال الايام الماضية 10 ميداليات ايضا بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين لترتفع حصيلة الكويت في البطولة العربية التي تختتم يوم 3 نوفمبر المقبل الى 20 ميدالية.

واشاد اتحاد الجمباز الكويتي بهذا الانجاز الذي فاق التوقعات بعد انقطاع عن المشاركة في البطولات الاقليمية والدولية منذ 3 سنوات بسبب الايقاف الذي عانت الرياضة الكويتية طيلة السنوات الثلاث الماضية، مضيفا ان انجاز منتخب الجمباز «الايقاعي» اول من امس هو نتيجة ثمرة التعاون بين الاتحاد والمدارس والاكاديميات الخاصة في الكويت.

وهنأ الاتحاد اللاعبات الفائزات مشيدا بجهودهن وبالدور الكبير للمدربات في تأهيل البطلات وايصالهن الى هذا المستوى من التألق، مقدما شكره وتقديره لشركاء النجاح في هذه المشاركة التي اثبت فيها الجمباز الكويتي انه على قدر الحدث وعلى قدر المسؤولية، متمنيا ان يستمر هذا التفوق الذي يطمح اليه مجلس ادارة الاتحاد في الاستحقاقات المقبلة.

من جانب آخر، تمت تزكية الحكم الدولي الكويتي بدر الكندري في منصب عضو اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للجمباز وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد.

