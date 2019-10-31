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نال الصليبخات المركز الأول في بطولة التحرير الأولى للملاكمة للناشئين، بعد حصوله على 5 ميداليات ذهبية وبرونزية واحدة، فيما حصل الجهراء على المركز الثاني بعد فوزه بميدالية ذهبية واحدة و4 فضيات، وحل فريقا القرين والفحيحيل ثالثا بعد تساويهما بعدد الميداليات، وجمع كل منهما ذهبية وفضيتين و3 برونزيات.

وشارك في البطولة 63 ملاكما موزعين على 10 أوزان مختلفة ومن 11 ناديا، وحضر ختام البطولة رئيس مجلس ادارة الاتحاد محمد منسي ورئيس مجلس ادارة نادي الجهراء نواف جديد، وعدد من أعضاء مجلس ادارة اتحاد الملاكمة.

من جهته، ثمن منسي مشاركة الأندية في البطولة الأولى في هذا الموسم، وقال: «شهدنا منافسات قوية في مختلف الأوزان على مدار أيام البطولة، ما يؤكد اهتمام جميع الأندية الأعضاء بلعبة الملاكمة، وهو ما يدعونا للتفاؤل بمستقبل مشرق للعبة في السنوات القليلة المقبلة»، لافتا الى أن عودة نادي الجهراء للملاكمة بعد طول انقطاع، وحصوله على المركز الثاني ستسهم باعطاء دفعة مهمة للعبة على جميع المستويات، وشكر مجلس ادارة الجهراء على استضافة أولى بطولات الموسم 2019/2020. وذكر منسي أن البطولة جاءت جيدة من حيث المستوى الفني والاعداد البدني لأغلب اللاعبين، مقدرا الجهود المخلصة التي قدمت العديد من المواهب في الملاكمة.

