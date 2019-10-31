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اعتبر سفير الكويت لدى سويسرا بدر التنيب ان اختيار البطل يوسف العبدالرزاق للمشاركة في المنتدى الدولي للاتحادات الرياضية بمدينة لوزان هو تكريم للكويت في هذا المحفل الرياضي المهم. جاء ذلك في تصريح أدلى به التنيب على هامش اعمال المنتدى الدولي للاتحادات الرياضية الذي بدأت أعماله اول من امس برعاية رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ. وقال التنيب ان «العبدالرزاق بأرقامه القياسية العالمية وسجله المشرف في رياضة الدراجات المائية وتأهيله للادراج في موسوعة غينس العالمية للارقام القياسية كلها عوامل تجعلنا نفخر به كشخصية رياضية بارزة حافظت على طموحها الرياضي». ولفت الى أن البطل العبدالرزاق استعرض تجربة الرياضيين الكويتيين في التعامل مع الازمات وكيفية التغلب على التوتر وهم من يحرصون على رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المسابقات الرياضية. وأشار التنيب الى أن العبدالرزاق قدم مثالا مشرفا على مثابرة رياضيي الكويت في الحفاظ على لياقتهم البدنية رغم التحديات وهو امر ليس عاديا وتناولته جلسات المنتدى وكانت انتصارات العبدالرزاق مثالا مشرفا وتكريما للكويت والرياضة الكويتية. من جانبه قال العبدالرازق ان المشاركة الكويتية في هذا المنتدى تعبير عن تقدير اللجنة الاولمبية الدولية للرياضيين الكويتيين ولمشاركاتهم في البطولات العالمية والمثابرة والحفاظ على المعنويات العالية في مواجهة مختلف التحديات. ولفت الى أن مداخلته قد ركزت على كيفية تغلب الرياضيين على التبعات النفسية والمعنوية الملقاة على عاتقهم اثناء الاستعدادات للبطولات الرياضية. واعرب عن فخره لتمثيل الكويت في هذا المنتدى الذي يحظى باهتمام دولي بحضور ممثلين عن الاتحادات الرياضية من مختلف دول العالم ما يعطي صورة مشرفة للرياضة الكويتية في مواجهة الازمات. وقال ان اهمية هذا المنتدى تكمن في تبادل الخبرات في هذا المجال ونقلها الى الاجيال الشابة كي لا تقع في تلك المشكلات مستقبلا مع مزيد من التركيز الذهني على التمارين وكيف يوضع الهدف في الحصول الى ارقام قياسية في مكانة اعلى من كل المشكلات المحيطة به. ولفت الى ان وجود نادي الرياضات البحرية يهدف الى تدريب جيل جديد مرن في التعامل مع التحديات ويركز اكثر على الفوز. كما اشار الى ان احتراف المتسابقين ذوي الخبرة والموهبة والبدء في اطلاق اكاديميات رياضية متخصصة جميعها عوامل تؤدي لازالة العوائق التي تقف امام الرياضيين الكويتيين في تحقيق ارقام قياسية عالمية جديدة.

