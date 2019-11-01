دوليه

قلب احتياطيو ليفربول تأخرهم أمام ارسنال من 2-4 إلى تعادل 5-5 في اللحظات الاخيرة ثم اقصوا ضيفهم بركلات الترجيح 5-4 في مباراة دراماتيكية، اول من امس في ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة.

وهذه ثاني مرة في 66 عاما يتلقى ليفربول خمسة أهداف في ملعبه، إلى جانب سقوطه أمام ارسنال تحديدا 3-6 في كاس الرابطة عام 2007. وحل أرسنال ضيفا على ليفربول للمرة الثانية هذا الموسم بعد الأولى قبل شهرين عندما خسر أمامه 1-3 في المرحلة الثالثة من الدوري، علما بأن الفريق اللندني عجز عن الفوز على ليفربول في المباريات العشر الأخيرة التي جمعت بينهما، حيث خسر خمس مرات مقابل خمسة تعادلات منذ أبريل 2015.

وخاض ليفربول المواجهة بعد اجراء 11 تغييرا عن تشكيلته الاخيرة في الدوري بدون معظم نجومه على غرار المصري محمد صلاح، البرازيلي روبرتو فيرمينو، السنغالي ساديو مانيه والحارس البرازيلي أليسون بيكر.

اجرى مدرب الارسنال الاسباني اوناي ايمري 11 تغييرا ايضا عن مباراته الاخيرة. وبكر المضيف في افتتاح التسجيل على ملعبه «أنفيلد» بعد هجوم من اليكس اوكسلايد تشامبرلاين على الجهة اليمنى، وعرضية عكسها عن طريق الخطأ مدافع ارسنال الالماني شكودران مصطفى في شباك حارسه الارجنتيني ايميليانو مارتينيز (6).

ولم يتأخر «المدفعجية» بالمعادلة بعد معمعة حسمها لاعب الوسط الاوروغوياني لوكاس توريرا من أول فرصة حقيقية (19).وفرض البرازيلي الشاب غابريال مارتينيلي (18 عاما) نفسه أحد نجوم المباراة، فمنح ارسنال التقدم من مسافة قريبة (26).سجل بعدها الثنائية مترجما عرضية من بوكايو ساكا (36).لكن مارتينيلي تسبب بركلة جزاء ترجمها جيمس ميلنر هدف تقليص الفارق لليفربول (43).

وفي الشوط الثاني، استمرت الاثارة، عندما منح اينسلي مايتلاند-نايلز ارسنال هدفه الرابع بعد خطأ في التشتيت من ميلنر (54).لكن ليفربول قلص الفارق من تسديدة رائعة لتشامبرلاين في شباك فريقه السابق (58). وأشعل البلجيكي ديفوك أوريغي اجواء المباراة معادلا الارقام بعد تمريرة من البديل الشاب كورتيس جونز (62).

وانطلق جوزيف ويلوك لوحده من منتصف الملعب واطلق تسديدة يمينية هبطت فوق حارس ليفربول الايرلندي كاويمهين كيليهر في الزاوية اليمنى البعيدة مانحا فريقه التقدم 5-4 (70).واكتمل جنون المباراة

في الوقت المحتسب البدل عن ضائع عندما سجل اوريغي ثنائيته بتسديدة جميلة معادلا الارقام 5-5 (90+4).وفي ركلات الترجيح اهدر الاسباني داني سيبايوس لارسنال صدها الشاب كيليهر (20 عاما)، ليخرج الفريق الاحمر فائزا 5-4.

وفي الثانية على ملعب «ستامفورد بريدج»، فشل تشلسي في رد الاعتبار لخسارته المذلة أمام مان يونايتد 0-4 في المرحلة الأولى من الدوري في 11 أغسطس الماضي، وسقط أمامه مجددا 1-2. وافتتح يونايتد التسجيل من ركلة جزاء لمهاجمه ماركوس راشفورد بعد عرقلة من الاسباني ماركوس ألونسو على الويلزي دانيال جايمس (25)، في وقت عجز تشلسي عن تهديد مرمى الضيوف في الشوط الاول.وفي الثاني، عادل رجال المدرب فرانك لامبارد عبر البلجيكي ميتشي باتشواي بتسديدة ارضية من خارج المنطقة (61). لكن «الشياطين الحمر» استعادوا التقدم من ركلة حرة للدولي راشفورد (73).وتأهل استون فيلا ايضا بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون 2-1.

