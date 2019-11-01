دوليه

أكرم ريال مدريد وفادة ضيفه ليغانيس بفوزه عليه 5- 0، وضيق الخناق على غريمه اللدود برشلونة المتصدر، فيما فشل إشبيلية في اللحاق بهما بعد تعادله أمام فالنسيا 1-1 اول من أمس، ضمن منافسات المرحلة الحادية عشرة من الدوري الاسباني.

وتقدم نادي العاصمة للمركز الثاني في ترتيب الفرق، مقلصا الفارق بينه وبين النادي الكاتالوني الى نقطة (22 مقابل 21)، بانتظار مواجهة «الكلاسيكو» بينهما التي كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي على أرض برشلونة، قبل أن يتم تأجيلها الى 18 ديسمبر بسبب أعمال العنف في كاتالونيا.

وعلى ارضه في «سانتياغو برنابيو»، ضرب ريال بقوة منذ البداية، فسجل هدفين في دقيقتين بداية بعد لعبة مشتركة بدأها البلجيكي إدين هازار وصلت إلى البرازيلي مارسليو ومنها إلى الفرنسي كريم بنزيمة الذي مرر «على الطاير» إلى رودريغو المتربص داخل المنطقة بدون اي رقابة فحول الكرة في الشباك (7) وثم تمريرة من بنزيمة وتسديدة من الالماني طوني كروس (8).وأضاف القائد سيرخيو راموس الهدف الثالث من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد اعاقة حارس ليغانيس الاسباني خوان سوريانو على هازار، نفذها راموس وصدها سوريانو، غير ان الحكم استعان بتقنية المساعدة بالفيديو «في إيه آر» لاعادة الركلة بسبب تمركز خاطىء من سوريانو، فلم يخطىء راموس في محاولته الثانية (24).

وشهدت الدقيقة 62 دخول مودريتش بدلا من كروس، ليتحصل على ركلة جزاء بعد ست دقائق اثر عرقله عليه من أوناي بوستينسا داخل المنطقة، ترجمها بنزيمة في الشباك (69). فيما اختتم البديل المهاجم الصربي لوكا يوفتيش مهرجان الاهداف برأسية (90+1).

وفشل إشبيلية في اللحاق ببرشلونة المتصدر والفائز الثلاثاء على بلد الوليد 5-1، بعد تعادله المخيب مع مضيفه فالنسيا 1-1.تقدم إشبيلية في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع للشوط الاول بفضل الوافد الجديد المهاجم الارجنتيني لوكاس أوكامبوس (45+3). وكاد صاحب الارض يدرك التعادل في بداية الشوط الثاني بتسديدة من الاوروغوياني ماكسيميليانو غوميز صدها حارس إشبيلية التشيكي توماش فاتسليك (48)، قبل أن يحقق مبتغاه في الدقيقة 81 بفضل رأسية من روبن سوبرينو. وتجمد رصيد اشبيلية عند 20 نقطة في المركز الخامس الموقت بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، فيما يحتل فالنسيا المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.وعاد ليفانتي إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين تواليا، بفوزه على مضيفه ريال سوسييداد 2-1. وفاز أتلتيك بلباو على إسبانيول بثلاثية نظيفة. وتقدم النادي الباسكي للمركز الثامن برصيد 16 نقطة، فيما يقبع اسبانيول في المركز التاسع عشر قبل الاخير مع 8 نقاط. وزاد ريال بيتيس محن ضيفه سلتا فيغو بفوزه عليه 1-0.

